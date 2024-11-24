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Протестующие блокируют движение грузовиков весом более 3,5 тонн из Украины.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, забастовка объявлена на 48 часов с возможным продлением.
Недовольство фермеров вызывает повышение сельскохозяйственного налога, а также подписание Евросоюзом соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.
Акции польских фермеров и дальнобойщиков проходили весной и осенью прошлого года.
Они протестовали против льгот, предоставленных Еврокомиссией на импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины, из-за чего польские аграрии проигрывают в конкуренции с украинскими.