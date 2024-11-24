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Сьогодні, 12:00

Польські фермери розпочали акцію протесту біля пропускного пункту «Медика-Шегіні» на кордоні з Україною

Категорія: Новини

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Протестующие блокируют движение грузовиков весом более 3,5 тонн из Украины.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, забастовка объявлена на 48 часов с возможным продлением.

Недовольство фермеров вызывает повышение сельскохозяйственного налога, а также подписание Евросоюзом соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.

Акции польских фермеров и дальнобойщиков проходили весной и осенью прошлого года.

Они протестовали против льгот, предоставленных Еврокомиссией на импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины, из-за чего польские аграрии проигрывают в конкуренции с украинскими.


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