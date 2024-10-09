Польские фермеры панируют снова блокировать движение грузов через границу с Украиной – блокаду КПП "Медика – Шегини" хотят держать до конца года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины

Дословно Гостаможслужба: "По информации от польской стороны, местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика – Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года".

Детали: Отмечается, что сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

"В случае начала забастовки и о дальнейших изменениях ситуации будем информировать вас дополнительно", – добавили в Гостаможслужбе.

По данным Европравды, информацию об акции опубликовал один из основных организаторов протестов польских аграриев Рафал Меклер, отметив, что "работы в поле закончились и можно бороться за свое".

В заявке на акцию указаны те же временные рамки, с 8 октября по 31 декабря; конкретное время начала блокады не указано.

Предыстория:

Ранее Польша предупредила о значительных трудностях в движении со своей стороны границы на КПП "Ягоди – Дорогуск" до 14 ноября в связи с ремонтом дорожного покрытия.

до 14 ноября в связи с ремонтом дорожного покрытия. Предыдущие блокады фермеров, длившиеся все холодное время года, завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенное – Рава-Русская".

в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенное – Рава-Русская". Незадолго перед тем премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, отметив, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

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