На границе польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков из Украины в Польшу по направлениям пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает "Европейская правда".

"По состоянию на сегодня блокирование осуществляется на пяти пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг", – сказал он.

Также польские фермеры пропускают по направлению пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини" крайне малое количество автомобилей из Польши в Украину – за минувшие сутки это 50 и 30 соответственно.

По словам Демченко, по состоянию на утро вторника на этих пяти направлениях в очередях на территории Польши в целом находятся 1500 грузовиков, больше всего – напротив пункта пропуска "Ягодин".

Спикер напомнил, что в ночь на 9 марта польские фермеры прекратили блокирование в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец", однако это, скорее всего, временно, ведь с 13 марта польские фермеры планируют возобновить протест. Очередь на этом направлении по состоянию на утро – около 500 грузовиков.

Легковые авто и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается, добавил Демченко.

Напомним, вечером 11 марта вице-премьер Александр Кубраков заявил, что получил информацию о случаях остановки польскими протестующими и полицией пассажирских автобусов, следующих в и из Польши. В то же время он не привел деталей, где и когда это происходило, и не уточнил количество таких случаев.

Из комментария посла Украины в Польше стало известно, что сообщения касались КПП "Ягодин-Дорогуск". Туда выехал украинский консул.

Представитель ГПСУ в комментарии "Украинской правде" сказал, что украинские пограничники не фиксируют проблем с проездом пассажирского транспорта непосредственно через границу с Польшей, но не исключают определенных проблем с их движением на некотором расстоянии от границы, где находятся польские протестующие.

Украинский консул, прибывший на пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", также не увидел проблем с блокированием пассажирских перевозок.