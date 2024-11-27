00:00 Введение: фронт без укреплений 💣 00:59 Сырский и блогеры: иллюзия пропаганды 📸 04:57 Мобилизация и дезертиры: провалы Зеленского 🛑 07:47 Конфликты и выход из меморандума ⚔️ 10:46 Ядерные угрозы: игры элит ☢️ 15:39 Будущее: Трамп, Путин, катастрофа 🌀 17:28 Аудит: Маск и разоблачение 💼 19:52 Власть под ударом: Зеленский vs Трамп ⚡ 21:50 Ермак: визит и недоверие 🇺🇸 25:41 Перемирие: уроки Израиля 🔄 29:52 Манипуляции: давление на блогеров 📢 34:12 Нападение на депутата: заказ сверху 🔪 36:29 Буданов: рейтинги и вопросы 📊 38:11 Военная диктатура: перспективы 🛡️ 44:15 Лидеры хунты: Залужный и Буданов 🥇 47:55 История: параллели и уроки ⏳ 52:16 ЧВК: прошлое и новое время 🔫 53:14 Диктатура: примеры из Чили и Испании 🇨🇱 56:11 Табу Зеленского. Книга ДЖОКЕР 📚 58:05 Объективность: отсутствие специалистов 🎭 01:00:25 Дебаты: вызов оппонентам 🗣️