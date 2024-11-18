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Учора, 20:00

Підстава для Трампа: аудит на ЯДЕРНОМУ ПЕПЛІ України! Брехня про ППО: крок до повного БЛЕКАУТУ - Мосійчук

Категорія: Новини / Авторська колонка

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ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/mosiychuk7200:00 🔥 Приветствие и старт обсуждения

🚀 00:17 Байден: ракеты и война

🌍 01:17 Трамп, Сорос и удары по Украине

💥02:33 Ложь о ракетах и блэкаут

05:39 Зеленский, Маск и ракетная стратегия

🎯 08:22 США, Демпартия и ядерные игры

☢️ 10:33 Ядерная бомба Зеленского

🎲 13:41 Республиканцы и коррупционный аудит

💼 16:56 Холодная голова против войны

❄️ 17:33 Дальнобойные ракеты и власть

🔑 18:25 Мирные планы и переговоры

🕊️ 20:37 Пропаганда и реальность

💬 24:26 Политика, конфликт и ЕС

🇪🇺 29:15 Трамп, инфопространство и Украин

а 📡 32:51 Покровск, Маск и литий

🌌 36:04 Демотивация и коррупция ВСУ

🪖38:16 Союзники Украины в тупике

🌀 41:11 Условия для переговоров

🤝 42:59 ВПК США и Третья мировая

🌋 45:54 Тактическое ядерное оружие

🛑 48:36 Киев под угрозой и мотивация

🏰 51:12 Загадки Нацгвардии и герои

🇺🇦 52:04 Телеграм-канал: больше контента

📲 53:02 Коррупция ТЦ: скандалы и выборы

⚖️ 55:58 Выборы в тени войны

🗳️ 58:18 Борьба с коррупцией: что дальше? 🔍




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