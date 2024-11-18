ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/mosiychuk7200:00 🔥 Приветствие и старт обсуждения
🚀 00:17 Байден: ракеты и война
🌍 01:17 Трамп, Сорос и удары по Украине
💥02:33 Ложь о ракетах и блэкаут
⚡05:39 Зеленский, Маск и ракетная стратегия
🎯 08:22 США, Демпартия и ядерные игры
☢️ 10:33 Ядерная бомба Зеленского
🎲 13:41 Республиканцы и коррупционный аудит
💼 16:56 Холодная голова против войны
❄️ 17:33 Дальнобойные ракеты и власть
🔑 18:25 Мирные планы и переговоры
🕊️ 20:37 Пропаганда и реальность
💬 24:26 Политика, конфликт и ЕС
🇪🇺 29:15 Трамп, инфопространство и Украин
а 📡 32:51 Покровск, Маск и литий
🌌 36:04 Демотивация и коррупция ВСУ
🪖38:16 Союзники Украины в тупике
🌀 41:11 Условия для переговоров
🤝 42:59 ВПК США и Третья мировая
🌋 45:54 Тактическое ядерное оружие
🛑 48:36 Киев под угрозой и мотивация
🏰 51:12 Загадки Нацгвардии и герои
🇺🇦 52:04 Телеграм-канал: больше контента
📲 53:02 Коррупция ТЦ: скандалы и выборы
⚖️ 55:58 Выборы в тени войны
🗳️ 58:18 Борьба с коррупцией: что дальше? 🔍