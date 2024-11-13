Канал Павла Щелина @PavelShchelin
Телеграм: https://t.me/common_sen
00:00 Победа Трампа: последствия 🎉
00:54 Спорный звонок Трампа и Путина ☎️
01:45 Подготовка к переговорам 🕰️
03:20 Трамп «прощупывает» Россию 👀
06:06 Ультиматум от России 💥
08:28 Что за слова про Крым? 🌏
10:17 Финансирование Украины под угрозой 💵
12:03 Украина не сдаётся! 🛡️
12:55 Нереальные сценарии — блеф? 🎲
13:51 Вьетнамский сценарий для Украины? 🇻🇳
16:32 Угрозы и реальность 💣
20:24 Экзистенциальный выбор Украины 💔
23:56 Трамп, Зеленский и Маск 🤯
24:56 Илон Маск: не кардинал? 💼
26:42 Публичное унижение Зеленского 🤭
28:32 Украинизация политики США 🇺🇸
30:35 Война влияет на США ⚔️
32:00 Трамп разрушает старое ⛔
34:53 Сорос и кадровая революция 🔄
36:46 Хаос как результат 🔥
37:49 Реформы и беспорядок 🎭
39:34 Бои на северных фронтах 🔥
42:14 Поле боя и переговоры 🕊️
45:17 Россия vs. НАТО: философия 🛡️
47:40 Стратегический тупик Украины 🧱
50:07 Методы партизанской войны 🔪
51:06 Ультиматум Путина: последствия 💣
53:15 Гибель украинской государственности 💀
54:06 Инвесторы бегут из Украины 💸
55:57 Переговоры и эскалация 🔥
58:23 Советская структура армии 🇺🇦
01:01:13 Радикальный украинский национализм ⚡
01:02:33 Философия войны: зеркала 🪞
01:03:22 Мудрость и реальность 🔍
01:06:12 Антигосударственничество Украины 🏴
01:08:06 Уроки и цена 🎓
01:10:50 Вопросы и военные философии 🧐
01:12:40 Сценарии для Украины 📜
01:13:29 Промежуточные сценарии 🎯
01:14:28 Прогноз и советы 💡