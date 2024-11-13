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Сьогодні, 18:00

ГРИ В БЛЕФ! Угода Трампа: на ЦЕ Путін ніколи не піде! Крайній Зеленський. ЗУНР у НАТО - Щелін

Категорія: Новини / Авторська колонка


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Канал Павла Щелина ‪@PavelShchelin‬

Телеграм: https://t.me/common_sen

00:00 Победа Трампа: последствия 🎉

00:54 Спорный звонок Трампа и Путина ☎️

01:45 Подготовка к переговорам 🕰️

03:20 Трамп «прощупывает» Россию 👀

06:06 Ультиматум от России 💥

08:28 Что за слова про Крым? 🌏

10:17 Финансирование Украины под угрозой 💵

12:03 Украина не сдаётся! 🛡️

12:55 Нереальные сценарии — блеф? 🎲

13:51 Вьетнамский сценарий для Украины? 🇻🇳

16:32 Угрозы и реальность 💣

20:24 Экзистенциальный выбор Украины 💔

23:56 Трамп, Зеленский и Маск 🤯

24:56 Илон Маск: не кардинал? 💼

26:42 Публичное унижение Зеленского 🤭

28:32 Украинизация политики США 🇺🇸

30:35 Война влияет на США ⚔️

32:00 Трамп разрушает старое ⛔

34:53 Сорос и кадровая революция 🔄

36:46 Хаос как результат 🔥

37:49 Реформы и беспорядок 🎭

39:34 Бои на северных фронтах 🔥

42:14 Поле боя и переговоры 🕊️

45:17 Россия vs. НАТО: философия 🛡️

47:40 Стратегический тупик Украины 🧱

50:07 Методы партизанской войны 🔪

51:06 Ультиматум Путина: последствия 💣

53:15 Гибель украинской государственности 💀

54:06 Инвесторы бегут из Украины 💸

55:57 Переговоры и эскалация 🔥

58:23 Советская структура армии 🇺🇦

01:01:13 Радикальный украинский национализм ⚡

01:02:33 Философия войны: зеркала 🪞

01:03:22 Мудрость и реальность 🔍

01:06:12 Антигосударственничество Украины 🏴

01:08:06 Уроки и цена 🎓

01:10:50 Вопросы и военные философии 🧐

01:12:40 Сценарии для Украины 📜

01:13:29 Промежуточные сценарии 🎯

01:14:28 Прогноз и советы 💡




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