Украинские вооружённые силы могли за почти три года полномасштабной войны с Россией потерять убитыми от 60 до 100 тысяч военнослужащих. Об этом, ссылаясь на данные западной разведки, чиновников администрации США и информацию из открытых источников, пишет журнал The Economist.
Ещё около 400 тысяч украинских солдат, по оценкам, могли получить ранения, после которых уже не могут вернуться в строй. Число жертв среди гражданского населения издание оценивает в десятки тысяч, подчёркивая, что информации о погибших мирных жителях ещё меньше, чем о военных.
60 тысяч погибших – это примерно 0,5% живших в Украине до войны мужчин в возрасте от 18 до 49 лет, то есть в этой возрастной группе, если цифры верны, погиб один из двухсот человек. "Если предположить, что на каждого погибшего в бою приходится 6–8 тяжелораненых, то почти каждый 20-й мужчина призывного возраста погиб или получил слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать воевать", – пишет The Economist.
Одним из источников при этом является сайт UAlosses, подсчитывающий украинские потери по открытм источникам. Согласно его данным, с 2022 года погибло по меньшей мере 60 435 украинских солдат. Речь не идёт об официальных цифрах. Минобороны Украины, как и России, официальных данных о потерях не приводит.
The Economist вслед за другими западными СМИ, которые тоже ссылаются на разведку, оценивает потери России в войне как более высокие, чем потери Украины. По данным издания, Россия потеряла около 200 тысяч солдат убитыми. Журналисты "Медиазоны" и Би-би-си по открытым источникам установили имена более 70 тысяч погибших российских военных.
Журналисты The Economist акцентируют, что количество погибших в боях в обеих странах приближается к потерям США во Второй мировой войне, а потери России выше, чем понесённые ею (очевидно, включая другие бывшие республики Советского союза) во всех вооружённых конфликтах с 1945 года, вместе взятых.
Западные официальные лица ранее оценивали общие потери России и Украины в сотни тысяч убитыми и ранеными. При этом общее мнение заключается в том, что российские потери несколько выше. Обе воюющие стороны практически не дают общую информацию о своих потерях (исключением стал президент Украины Владимир Зеленский, в феврале заявивший, что за время полномасштабного вторжения России погибли 31 тысяча украинских военных) и приводят неподтверждённые данные о потерях противника. Генштаб ВСУ, в частности, оценивает российские потери убитыми и ранеными в 735 тысяч человек.