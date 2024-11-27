Украинские вооружённые силы могли за почти три года полномасштабной войны с Россией потерять убитыми от 60 до 100 тысяч военнослужащих. Об этом, ссылаясь на данные западной разведки, чиновников администрации США и информацию из открытых источников, пишет журнал The Economist.

Ещё около 400 тысяч украинских солдат, по оценкам, могли получить ранения, после которых уже не могут вернуться в строй. Число жертв среди гражданского населения издание оценивает в десятки тысяч, подчёркивая, что информации о погибших мирных жителях ещё меньше, чем о военных.

60 тысяч погибших – это примерно 0,5% живших в Украине до войны мужчин в возрасте от 18 до 49 лет, то есть в этой возрастной группе, если цифры верны, погиб один из двухсот человек. "Если предположить, что на каждого погибшего в бою приходится 6–8 тяжелораненых, то почти каждый 20-й мужчина призывного возраста погиб или получил слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать воевать", – пишет The Economist.