4-го декабря православные отмечают Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии - один из 12-ти самых важных после Пасхи церковных праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Божией Матери. В праздничный день митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе в сослужении духовенства города Одессы. В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы архиепископ Южненский Диодор совершил всенощное бдение накануне и Божественную литургию в Свято-Введенском храме города Южный. Архиепископу Диодору сослужило духовенство Южненского благочиния. Церковь была наполнена многочисленными прихожанами и паломниками, которые прибыли поклониться иконе святителя Нектария Эгинского, которая недавно прибыла в Одесскую епархию и будет находиться в Иверском монастыре.

1-го декабря, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор совершил Божественную литургию в храме святителя Спиридона на острове Корфу. За богослужением возносились прошения и молитва о мире в Украине. По завершении литургии Владыка Виктор совершил молебен с чтением акафиста у гробницы с мощами святителя и чудотворца Спиридона, епископа Тримифунтского. Празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы была посвящена проповедь преподавателя Одесской духовной семинарии протоиерея Андрея Сулакова, произнесенная по завершению акафиста Божией Матери перед Ее иконой «Млекопитательница» в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. За акафистным пением молились монашествующие, преподаватели и студенты Одесской духовной семинарии. В Украинской Православной Церкви презентовали образовательную платформу для воскресных школ «Косма», в создании которой активное участие приняли православные педагоги Одесской епархии. Проект содержит практические материалы – статьи, видеоуроки, сценарии праздников и спектаклей, инструкции по изготовлению поделок и проведению мастер-классов. Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него (Мк. 10,15). Как же это принимать, как дитя? А вот как: в простоте, полным сердцем, без раздумываний. Рассудочный анализ неприложим в области веры. Он может иметь место только в преддверии ее. Как анатом все тело разлагает до подробности, а жизни не видит, так и рассудок сколько ни рассуждает, силы веры не постигает. Вера сама дает созерцания, которые в целом представляют веру, всецело удовлетворяющую всем потребностям естества нашего, и обязуют сознание, совесть, сердце принять веру. Они и принимают, и, приняв, не хотят уже отстать от нее. Тут происходит то же, что с вкусившим приятной и здоровой пищи. Вкусив однажды, он знает, что она пригодна и принимает ее в ряд питающих его веществ. Химия, ни прежде, ни после, не помощница ему в этом убеждении. Убеждение его основано на личном опыте, непосредственно. Так и верующий знает истинность веры непосредственно. Сама вера вселяет в нем непоколебимое убеждение, что она вера. Как же после этого вера будет верой разумной? В том и разумность веры, чтобы непосредственно знать, что она вера. Рассудок только портит дело, охлаждая веру и ослабляя жизнь по вере, а главное кичит (гордится) и отгоняет благодать Божию: зло в христианстве первой важности.



