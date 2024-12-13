Министерство экономики разослало банкам разъяснения по поводу государственных программ "Національний кешбек" и "Зимова підтримка". В ведомстве подчеркнули, что чрезмерные требования к раскрытию банковской информации являются нецелесообразными. Как передает Фокус, об этом сообщает Минэкономики.

Как указано в письме министерства, для вычисления 10% кэшбека за приобретение украинских товаров в рамках программы "Національний кешбек" Министерство экономики запрашивает только данные о платежных операциях, связанных с покупкой украинской продукции.

"Информация об этих платежных операциях является основанием для начисления кешбека конкретному потребителю за конкретные покупки. В данных о других платежных операциях для реализации программы Министерство экономики не нуждается. Требования со стороны банков о предоставлении согласия на раскрытие других данных в случае наличия таких считаем нецелесообразным", — говорится в письме.

Министерство экономики направило обращение к банкам с просьбой привести свои договоры с клиентами и другие документы в соответствие с предоставленными разъяснениями. В связи с единовременной государственной выплатой гражданам в рамках программы "Зимова підтримка", заявитель должен открыть счет в соответствии с требованиями программы "Національний кешбек".

"Вместе с тем, если получатель помощи "Зимова підтримка" на момент подачи заявки не желает быть участником программы "Національний кешбек", такой заявитель не должен давать согласие на обработку платежных операций по программе "Національний кешбек" или разрешение на предоставление информации", — говорится в письме.

Закрыть банковскую карточку "Національный кешбек" или отозвать предоставленное разрешение граждане могут в любой момент. Для этого следует обратиться к поддержке банка, отметили в пресс-службе Минэкономики.

Ранее мы сообщали о том, как будет работать механизм получения "тысячи Зеленского". Помощь будет начисляться на специальный счет, при этом некоторые граждане могут ее получить не через "Дію", а через "Укрпошту". В их числе — пенсионеры, лица с инвалидностью I и II группы, а также граждане, получающие социальную помощь, в том числе и в прифронтовой зоне.

Напомним, по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Національний кешбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".