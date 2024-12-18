



Военный обозреватель и полковник СБУ в отставке Олег Стариков сообщил, что в Курской области появились новые воинские части РФ и началось очень серьезное продвижение на юг от Суджи. «Зашли и начали передислоцироваться по рекам. Это работает спецназ, это серьезно. Они проходят очень серьезные расстояния по 5-10 км», - добавил эксперт в комментарии „Фабрике Новостей“. 7,500 элитных бойцов РФ из Сирии будут переброшены на фронт в Украину. Больше об этом и другом смотрите в этом видео.

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