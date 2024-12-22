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[media=https://www.youtube.com/live/Sm3a9QaEaQY?si=vXRHGYOZZbMvmvO0]

Интервью с социологом Виктором Вахштайном в студии BILD в Берлине.

0:00 Виктор Вахштайн в студии BILD 0:13 Что нового будет на Ближнем Востоке после падения режима Асада? 0:55 «Любой диктатор должен предстать если не перед судом, то перед пилотом эвакуирующего его самолёта» 2:20 «Толерантный джихадист» 3:35 «США будет оказываться давление, чтобы Израиль поддержал курдов» 4:20 «А если бы завтра Кадыров сверг Путина…» 4:33 Угрожает ли сирийская ситуация границам в мире? 5:28 О новой концепции суверенитета 9:06 «Резкий поворот к деглобализации» 10:21 «Социальным теоретикам придётся придумывать новую теорию суверенитета» 10:32 Что происходит с понятиями прав человека? 12:55 Про концепции гуманитарных интервенций и принудительной десуверенизации 15:29 Фактор избрания Трампа 16:11 Почему так много споров вокруг свержения режима Асада? 19:48 Считает ли себя Израиль оплотом Западной цивилизации? 21:08 Про феномен партии «Яблоко» 25:00 Про дискуссии и споры между противниками Путина 29:40 Как Явлинский «покусился» на святое 32:33 «Боюсь, мы морально устарели» 32:54 Про влияние фабрик ботов 35:44 Какую цель преследуют фабрики троллей? 37:04 Можно ли, при помощи ботов, создать ощущение у людей, что они в меньшинстве? 38:17 Про вмешательство в выборы с помощью соцсетей.





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