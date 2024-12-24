В Украину уже поехали первые добровольцы из "Украинского легиона", который формируют в Польше.

Как передает УНИАН, такое заявление сделал в комментарии "Радио Свобода" посол Украины в Польше Василий Боднар. Он добавил, что контракты с вооруженными Силами Украины следующие добровольцы подпишут уже 10 января 2025 года, после чего отправятся на полигон в Польше для прохождения обучения.

"Это на самом деле история успеха, из которой пробуют делать некоторые политики или и российская пропаганда негативный факт. Процесс, конечно, мы бы хотели, чтобы он шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступной во всех странах ЕС, а возможно и за океаном. Стимулировать мы можем только добровольным поощрением, это абсолютно добровольное подразделение. Наши граждане, которые в него соглашаются, убежден, будут иметь соответствующую сатисфакцию с хорошей подготовки", – добавил дипломат.

По словам посла, обучение первых добровольцев-легионеров продолжится на украинских полигонах. О каком количестве военнослужащих идет речь, Боднар не уточнил.

"Украинский легион" в Польше

"Украинский легион" – это добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет сформировано из граждан, проживающих за рубежом.

В ноябре в Люблине состоялась церемония подписания контрактов первого набора граждан Украины, проживающих за рубежом, на прохождение военной службы в рядах "Украинского легиона". После подписания контрактов группа легионеров отправилась на польский военный полигон для прохождения базовой военной подготовки.

Больше всего заявок поступает от граждан, проживающих в Польше и Чехии. Также есть заявки от украинцев из Великобритании, Ирландии, Канады и США.

22 декабря посол Украины в Польше Василий Боднар сообщал, что в "Украинский легион" в Польше подали более тысячи заявлений.