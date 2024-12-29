Сегодня исполком Одесского горсовета принял решение об установлении нового тарифа для платной парковки транспортных средств. Стоимости парковки в центральной части Одессы увеличится с 20 до 30 грн/час. Решение вступает в силу 1 января 2025 года.

Соответственно меняется и цена на абонементные талоны на услуги по пользованию отведенными площадками для платной парковки транспортных средств.

Стоимость абонементного талона на месяц для физлица составит 2 500 гривен, в год эта услуга будет обходиться в 28 000.

Право безвозмездного пользования отведенными площадками для платной парковки транспортных средств в г. Одессе установлены следующим категориям лиц:

Лицам с инвалидностью или перевозящим лиц с инвалидностью, при условии размещения на лобовом стекле транспортного средства соответствующего опознавательного знака «Водитель с инвалидностью» и размещения транспортного средства на местах, предназначенных для указанной категории лиц;

Участникам боевых действий при размещении под лобовым стеклом транспортного средства заверенной копии соответствующего удостоверения установленного образца;

Лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, при размещении под лобовым стеклом транспортного средства заверенной копии соответствующего удостоверения установленного образца;

Работникам дипломатических и других представительств иностранных государств, международных организаций, пользующихся служебными транспортными средствами соответствующих представительств и организаций, при использовании знаков номерных типа 4 согласно ДСТУ 4278:2019 «Дорожный транспорт. Номерные знаки транспортных средств. Общие требования. Правила применения».