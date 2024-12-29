Для улучшения 4G сети в отдельных регионах, “Киевстар” отключит сеть 3G в некоторых городах Украины. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Так, планируется отключение во Львове, Львовском регионе, Жовкве и Винниках. Оно запланировано на 25 февраля 2025 года. Кроме того, 3G связь отключат в Смеле, но 28 января 2025 года.

Отмечается, что если абоненты до сих пор не перешли на 4G, после отключения они продолжат совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться другими мобильными сервисами, кроме 3G, без изменений.

Мобильный оператор сообщил, что провел тестирование радиочастот спектра 2100 МГц уже в 29 городах за 2 года, по результатам скорость и качество мобильного интернета 4G выросла в среднем на 40%.

“Киевстар” призвал абонентов включить технологию 4G, если они еще не перешли на нее.

“Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно заменить на USIM без дополнительной платы, при этом номер сохраняется”, — говорится в сообщении.

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