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В “Дії” возобновили процесс бронирования работников после массированной кибератаки россиян. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“Возобновили услугу на портале, поэтому вы уже можете бронировать сотрудников. Все технологично и быстро”, — сообщил он.
Процесс бронирования рабочих работает по-прежнему:
- Требуется зарегистрироваться и авторизоваться в электронном кабинете на портале “Дія”;
- В разделе “Услуги” выбрать “Бронирование работников”;
- Проверить данные о компании;
- Заполнить данные о работниках, которых подают на бронирование;
- Подписать документы и готово;
Результат заявки поступит в течение 72 часов. Он появится в электронном кабинете, а также в приложении “Резерв+” работника, которого бронирует предприятие.
Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, сейчас идет работа над восстановлением бронирования для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.