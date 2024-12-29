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Учора, 18:00

Бронювання у “Дії” знову працює

Категория: Новини / Online конференция

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В “Дії” возобновили процесс бронирования работников после массированной кибератаки россиян. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Возобновили услугу на портале, поэтому вы уже можете бронировать сотрудников. Все технологично и быстро”, — сообщил он.

Процесс бронирования рабочих работает по-прежнему:

  • Требуется зарегистрироваться и авторизоваться в электронном кабинете на портале “Дія”;
  • В разделе “Услуги” выбрать “Бронирование работников”;
  • Проверить данные о компании;
  • Заполнить данные о работниках, которых подают на бронирование;
  • Подписать документы и готово;

Результат заявки поступит в течение 72 часов. Он появится в электронном кабинете, а также в приложении “Резерв+” работника, которого бронирует предприятие.

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, сейчас идет работа над восстановлением бронирования для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.


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