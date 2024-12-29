



🌿 Думи мої думи… 🌿

Як колись сказав класик, наші думки — це велика сила. Вони можуть вести нас до радості чи до відчаю, до щастя чи до горя. Важливо пам’ятати: саме з думок починається наш духовний настрій, будується наше майбутнє, оцінюється теперішнє.

Тому важливо уважно слідкувати за своїми думками. Які з них ведуть до позитиву, а які — до темних емоцій?

👉 Святі отці радять: відсічемо погані думки! Як сказав преподобний Паїсій Святогорець: «Спочатку викинь з голови свої думки, а потім і таблетки». Це нагадує нам, що саме з нашого ставлення до думок починається змінення нашого життя.

Нехай серце буде спокійним, а розум — чистим. 💖 Слідкуймо за думками, відсікаючи злі, і перетворюймо наші серця в «фабрики» добрих, позитивних думок.

Бо тільки так, через радість і мир у душі, ми знайдемо справжню втіху. 🙏

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