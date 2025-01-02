Ошеломляющий прогноз стоимости биткойна в этом году объясняется оптимизмом по поводу изменений в законодательстве США. Аналитики предполагают, что в 2025 году у криптовалюты будет гораздо больше возможностей для роста.

В 2024 году биткойн продемонстрировал 150-процентный рост и останется лидером криптовалютного рынка в наступившем. Это можно объяснить тремя основными факторами - оптимизмом регуляторов, улучшением макроэкономической ситуации и растущим энтузиазмом инвесторов.

В перспективе ожидается, что в 2025 году крупнейшая в мире криптовалюта сохранит тенденцию роста, и, по прогнозам аналитиков, ее цена может составить от 200 тысяч долларов (€193 тыс.) до 250 тысяч (€241 тыс.).

Рост стоимости биткоина сохранится

Исторически биткойн достигал новых максимумов каждые 4 года, начиная с 2017-го. В "бычьих" циклах рост составлял 2300% и 1700%, а затем происходил откат на 70-80%.

С момента достижения минимума в $16 тысяч (ок. €15 500) два года назад биткойн вырос примерно на 600%, что указывает на значительный потенциал для дальнейшего роста в ближайшие два года.

Том Ли из Fundstart Global Advisors прогнозирует, что в 2025 году стоимость биткойна может достигнуть 250 тысяч долларов. По прогнозам Standard Chartered, в следующем году он будет стоить 200 тысяч долларов.

Криптовалюты обычно движутся в бычьем тренде во время смягчения монетарных циклов центральных банков. Аппетит инвесторов к рискованным активам обычно растет в условиях увеличения ликвидности и расширения денежной массы.

Поскольку ожидается, что основные мировые центральные банки продолжат снижать процентные ставки в 2025 году, преобладающие рисковые настроения, вероятно, будут способствовать дальнейшему росту биткойна.

Попутный ветер от американского регулирования

Развитие нормативно-правовой базы стало основным фактором роста цены биткойна в 2024 году. В феврале его цена значительно выросла и преодолела отметку 52 тысячи долларов (€50 200).

Это произошло после того, как в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила спотовый ETF, а в апреле произошло долгожданное событие, связанное с так называемым "халвингом" биткойна (сокращением вознаграждения за его добычу в два раза).

Биткойн торговался в диапазоне от 52 тысяч до 72 тысяч долларов до ноября, после чего победа Дональда Трампа на президентских выборах в США послужила катализатором дальнейшего роста.

Обещание Трампа проводить политику, благоприятную для криптовалют, включая его заявление о том, что он сделает Америку "криптостолицей планеты", улучшило настроения инвесторов.

В начале декабря биткойн преодолел психологический порог в 100 тысяч долларов (€96 600) после того, как Трамп объявил о планах выдвинуть Пола Аткинса, бывшего члена Комиссии по ценным бумагам и биржам США, поддерживающего криптовалюты, на пост председателя комиссии.

Аналитики положительно оценивают перспективы биткойна в 2025 году

"Скорее всего, эта динамика продолжится и в 2025 году, у нас будет более четкая регуляторная среда, и мы увидим, что институциональный капитал доступен в более значительном объеме, чем когда-либо", - отметил Джош Гилберт, аналитик рынка eToro Australia.

Новая администрация Трампа обещает продолжить оказывать регулятивное влияние на криптовалюты в 2025 году. В декабре президент США подтвердил план по принятию биткойна в качестве части стратегических резервов США. Инвестиционная компания Charles Schwab прогнозирует, что если это произойдет, цена биткойна достигнет отметки в миллион долларов.

На конференции в июле избранный президент Трамп заявил, что криптовалюта создает "постоянный национальный актив, от которого в выигрыше все американцы". Сенатор Синтия Ламмис представила план создания стратегического резерва биткоинов в США. Он предусматривает покупку 200 тысяч биткойнов в год в течение пяти лет и хранение их в течение как минимум 20 лет.

Исходя из механизма майнинга, максимальный объем предложения биткойна составляет 21 миллион токенов. Хотя в предложении не уточняется, как оно пройдет юридическую процедуру, правительство США может продать часть своих золотых запасов, чтобы собрать средства для покупки биткойнов, передает Reuters.

Риски коррекции в ближайшей перспективе

Тем не менее, сохраняется и риск краткосрочной коррекции. В декабре цена биткойна резко снизилась с исторического максимума в 108 тысяч долларов до нынешних 94 тысяч.

Это падение совпало с откатом на мировых фондовых рынках за последние две недели.

Пока администрация Трампа не начала проводить четкую прокриптовалютную политику, часть инвесторов предпочла зафиксировать доходы в уходящем году.

Биткойн открыл 2024 год на отметке 45 тысяч долларов.





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