Несмотря на сокращение производства и экспорта игристых вин в ЕС на 8 % в 2023 году, итальянское Prosecco возглавило экспорт игристых вин в ЕС, обогнав французское шампанское.

Многие не могут представить Новый год без бокала игристого. Однако его производство постепенно уменьшается, поскольку плохая погода сильно бьет по виноградникам.

Согласно последним данным Евростата, в 2023 году в ЕС было произведено 1,496 миллиарда литров игристого вина из свежего винограда, что на 8 % меньше, чем в 2022 году.

Лидером производства стала Италия с 638 миллионами литров, за ней следуют Франция с более скромными 312 миллионами литров и Германия с 263 миллионами литров.

В том же году ЕС экспортировал 600 миллионов литров игристого вина в страны, не входящие в блок, что на 8 % меньше, чем в 2022 году.

Итальянское Prosecco возглавило экспорт игристых вин из ЕС, заняв почти половину рынка, за ним следуют игристое вино из свежего винограда - 17 %, французское шампанское - 15 % и испанская кава - 10 %.

В то же время страны ЕС импортировали 5 миллионов литров игристого вина из-за пределов блока, что составляет менее 1% от объема экспорта.

Причина падения производства - изменение климата?

Проливные дожди, засухи и штормы, усугубляемые изменением климата, могут изменить вкус таких продуктов, как игристое вино, или даже привести к их исчезновению.

В Италии экстремальные погодные условия и деградация почв приводят к снижению урожайности винограда, что ставит под угрозу производство Prosecco, которое, как ожидается, сократится на одну пятую.

Испанская кава также находится под угрозой из-за сильных засух, от которых страдают многие деревни в Каталонии. Хотя производители кавы сохраняют осторожный оптимизм в отношении того, что в 2025 году может выпасть больше осадков, чем за последние три года, крупные компании призывают испанское правительство внедрить ирригационные системы и другие решения для борьбы с будущими засухами.

Чтобы решить проблему хронической нехватки воды, региональное правительство Каталонии недавно объявило о плане инвестиций в размере 2,3 миллиарда евро до 2040 года, включая строительство завода по опреснению морской воды на побережье Коста-Брава стоимостью 200 миллионов евро. Однако этот план потребует финансовой поддержки со стороны испанского правительства.



