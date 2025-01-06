Шольц также назвал "глубоко неприличными" сообщения о том, что он планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным.

На пресс-конференции в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц вновь раскритиковал поддержку американским предпринимателем Илоном Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в преддверии предстоящих выборов в ФРГ.

Маск неоднократно высказывался в поддержку AfD на принадлежащей ему социальной медиаплатформе X. Две недели назад американский миллиардер заявил, что "только AfD может спасти Германию". Маск также поддержал партию в статье, которую он написал для немецкой газеты Welt am Sonntag в конце декабря.

На прошлой неделе немецкие политики обвинили Маска во вмешательстве в электоральный процесс, поскольку его комментарии появились за несколько недель до выборов в Германии, которые должны состояться 23 февраля.

Согласно опросам, в преддверии федеральных выборов в Германии АдГ занимает второе место после ХДС/ХСС. За неё на данном этапе готовы проголосовать 19% избирателей. Однако все остальные крупные партии исключили возможность создания коалиции с ультраправыми.

Шольц ранее игнорировал личные нападки Маска, например, когда Маск назвал канцлера "некомпетентным дураком" и призвал его "немедленно уйти в отставку" после теракта в Магдебурге 20 декабря, но выразил обеспокоенность тем, что технологический магнат, похоже, пытается вмешаться в ход всеобщих выборов.

"Самое главное, что господин Маск поддержал отчасти праворадикальную партию и, как вы видите, действует в этом направлении не только в этой стране. И это то, с чем мы не только не согласны, я полностью это отвергаю", - заявил Шольц на пресс-конференции.

Канцлер Германии добавил, что СДПГ, его собственной партии, уже не в первый раз приходится защищаться от "богатых предпринимателей". Однако новым фактором является роль СМИ и алгоритмов в формировании общественного мнения.

"Безусловно, новым является тот факт, что это глобальный медиапредприниматель. Новым является и то, что с помощью алгоритмов неясно, как формируется мнение, которое организуется структурами этих систем", - сказал Шольц.

Шольц также назвал "глубоко неприличными" сообщения о том, что он планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Это ложное утверждение. Это глубоко неприлично. Для этого нет никаких оснований. Я думаю, что честные люди имеют право выразить возмущение, когда звучат ложные утверждения".

Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы планирует посетить Москву, назвав это "сюпризом предвыборной кампании".

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что власти готовят "юридические шаги" в связи с заявлениями депутата.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о встрече.





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