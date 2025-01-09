Верховная Рада одобрила ряд изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Они касаются прохождения базовой военной службы, особенностей взятия на воинский учет, в том числе женщин, и некоторых других моментов.

РБК-Украина приводит разбор законопроекта №12076.

Что изменится в воинском учете для женщин

Новый закон предусматривает, что пригодные по состоянию здоровья и возрасту украинки, которые добровольно изъявили желание пройти базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников по их заявлению (обращению) непосредственно перед направлением на базовую службу.

Отметим, в этом году в Украине отменяется срочная служба, а вместо нее вводится базовая и базовая общевойсковая подготовка. Она обязательная для пригодных по состоянию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. И добровольная - для женщин.

После базовой военной службы женщины будут браться на учет военнообязанных в порядке и сроке, согласно ч. 11 ст. 26 закона о воинской обязанности. То есть, уволенные с базовой службы украинки должны будут в пятидневный срок прибыть в соответствующие ТЦК.

При рассмотрении сегодня в пленарном зале была также добавлена норма о том, что женщины берутся на учет военнообязанных не автоматически, а только по желанию. Таким образом, тех, кто добровольно пройдет базовую службу, не будут мобилизовать без их желания.

Другие нормы, которые действовали в отношении украинских женщин, остаются прежними. В частности, обязательному учету военнообязанных подлежат те, кто пригоден к службе по возрасту и здоровью и получил медицинскую или фармацевтическую специальность в колледжах и вузах.

Те, кто имеет специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности (определены в перечне Минобороны) берутся на учет военнообязанных по желанию.

Что изменится в базовой общевойсковой подготовке

Базовая общевойсковая подготовка в Украине начинается с 1 сентября 2025 года.

Для студентов - в вузах всей формы собственности (в учебных заведениях, который готовят полицейских) как отдельная дисциплина. Для тех, кто претендует поступить (впервые) на госслужбу, службу в органах местного самоуправления, занять должности в органах прокуратуры, а также для других граждан по желанию - в учебных центрах Вооруженных сил.

Базовая общевойсковая подготовка остается добровольной для женщин.

Новый закон определяет, что перед направлением на практические занятия мужчины (женщины - добровольно), за исключением курсантов военных вузов, учебных заведений, которые готовят полицейских, - проходят медицинский осмотр.

Кто и как сможет встать на учет призывников без визита в ТЦК

Меняется принцип постановки на воинский учет призывников. Это касается военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, которые не проходили военную службу.

На этот учет берут пригодных по состоянию здоровья парней, которым в год постановки исполняется 17 лет. Но если раньше нужно было успеть встать на учет за три месяца (с января по март включительно), то теперь срок увеличен - с 1 января до 31 июля.

Причем взятие на учет призывников проходит с внесением соответствующих сведений в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов - "Оберіг".

Встать на учет по-прежнему можно в ходе личного визита в районный (городской) ТЦК с предоставлением необходимых документов. Однако новый закон дает возможность сделать это без визита в ТЦК.

В частности, речь идет об автоматической постановке на учет призывников после электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета (представлен в виде мобильного приложения "Резерв+").

Уважительные причины не прохождения электронной идентификации (не уточнения данных) через "Резерв+" такие же, как и для не прибытия в ТЦК при наличии подтверждающих документов:

болезнь

препятствие стихийного характера

проживание (пребывание) на временно оккупированной территории

другие обстоятельства, которые лишают возможности пройти идентификацию в "Резерв+" или лично явиться в ТЦК

Ожидается, что таким образом встать на учет призывников смогут украинские юноши за границей. Которым теперь не обязательно для этого возвращаться, чтобы посетить ТЦК.

Те, кто не встанет на учет призывников до 31 июля (в год, когда ему исполняется 17 лет), будут браться только после личного прибытия в ТЦК. И если на то не было уважительных причин, им грозят штрафы за нарушение правил воинского учета (при условии достижения 18-летнего возраста) - от 17 000 до 25 500 гривен на особый период.

Отсрочка от базовой службы и послабление для "самоволки"

Отсрочка от базовой военной службы будет предоставляться призывникам, которые выбрали соответствующий год для этой службы (до достижения 24 лет). Решение будет выносить комиссия высшего уровня за представлением районных (городских) комиссий.

На службу по контракту лиц рядового состава принимаются те, кто прошел профессионально-психологический отбор и соответствует требованиям:

мобилизованные рядовые из числа военнослужащих базовой военной службы (после базовой общевойсковой подготовки)

мобилизованные резервисты и военнообязанные, которые не имеют звания сержантского, старшинского и офицерского состава

лица старше 18 лет с высшим, профессиональным (профессионально-техническим), полным или базовым средним образованием, если не достигли предельного возраста пребывания на службе и/или прошли базовую общевойсковую подготовку

Отдельная норма касается тех, кто самовольно оставил воинскую часть (СОЧ). Действующий закон предусматривает, что если человек добровольно вернулся на место службы до 1 января 2025 года и готов ее продолжить, он фактически избавляется от последствий своего преступления.

Сегодня Верховная Рада продлила право на "быстрое возвращение" на два месяца - до 1 марта 2025 года. И у командиров по-прежнему будет три дня на восстановление такого военного на службе.

Как заявила нардеп Соломия Бобровская, после истечения этого срока продления не будет и вернется криминализация первого СОЧ.