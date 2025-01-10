Администрация США под занавес срока Джо Байдена введет новое регулирование доступа к своим технологиям искусственного интеллекта. Оно затронет не только ИИ-чипы и разделит мир на три зоны по строгости режима контроля, пишет Bloomberg.

Первая зона — это США и их союзники: страны ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея. Для их компаний доступ, например, к чипам Nvidia останется почти свободным, как и размещение на их территории дата-центров американских компаний.

Во второй зоне останутся большинство стран мира. Для них вводятся ограничения на поставки чипов — 50 тысяч GPU на страну в 2025—2027 годах. Ограничения для страны второй зоны могут быть ослаблены, если дата-центры в ней будет создавать компания из США, получившая спецразрешение.

Наконец, в третьей зоне окажутся недружественные США страны: Россия, Китай, Иран, Венесуэла, Ливия, Северная Корея и несколько других. В них запрещаются не только поставки ИИ-чипов, но и экспорт больших обученных ИИ-моделей (то есть способных локально выполнять свои задачи без обращения к внешним серверам).

На новости о новых ограничениях акции Nvidia, выросшие с начала года более чем на 4%, упали на 1%. Компания заявила, что поспешно вводимые ограничения, да еще и действующие почти повсеместно, “являются слишком серьезным политическим сдвигом, который не снизит риск злонамеренного использования, но будет угрожать экономическому росту и лидерству США”.

Источник