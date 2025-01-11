Ключевой компонент для производства дронов на оптоволокне подешевел в несколько раз и стал более доступным для оборонных компаний.
По словам соучредителя “Смарт Электроникс Групп” Владислава Алексеенко, два года назад бобина с оптоволокном и микросхемой для передачи сигнала у китайских производителей стоила до 2500 долл, поэтому неуязвимые к РЭБу дроны получались очень дорогими, и их никто не хотел покупать.
“Теперь ситуация кардинально изменилась: обычные FPV-дроны все чаще глушат РЭБом, а цена на бобины с оптоволокном упала до 500 долл за штуку, потому что китайские фабрики получили масштабный заказ из России и разогнали мощности”, — отметил он.
Самыми большими бенефициарами распространения новой технологии стали китайские заводы, которые продают оптоволоконные катушки обеим сторонам войны. “Недавно узнали, что один из китайских заводов уже 7 месяцев серийно производит бобины с оптоволокном для РФ. Мы теперь тоже у него заказываем”, — сказал не под запись один из украинских производителей беспилотников.
Как следствие, стоимость оптоволоконных дронов в Украине тоже постепенно снижается.
По его мнению, стоимость может быть еще меньше, если украинские компании будут самостоятельно производить бобины с оптоволокном.