Ключевой компонент для производства дронов на оптоволокне подешевел в несколько раз и стал более доступным для оборонных компаний.

По словам соучредителя “Смарт Электроникс Групп” Владислава Алексеенко, два года назад бобина с оптоволокном и микросхемой для передачи сигнала у китайских производителей стоила до 2500 долл, поэтому неуязвимые к РЭБу дроны получались очень дорогими, и их никто не хотел покупать.

“Теперь ситуация кардинально изменилась: обычные FPV-дроны все чаще глушат РЭБом, а цена на бобины с оптоволокном упала до 500 долл за штуку, потому что китайские фабрики получили масштабный заказ из России и разогнали мощности”, — отметил он.

Самыми большими бенефициарами распространения новой технологии стали китайские заводы, которые продают оптоволоконные катушки обеим сторонам войны. “Недавно узнали, что один из китайских заводов уже 7 месяцев серийно производит бобины с оптоволокном для РФ. Мы теперь тоже у него заказываем”, — сказал не под запись один из украинских производителей беспилотников.

Как следствие, стоимость оптоволоконных дронов в Украине тоже постепенно снижается.

“Цены на украинском рынке падают. Если раньше самые дешевые дроны на оптоволокне стоили 60-80 тыс грн, то сейчас — около 30 тыс грн”, — сказал директор компании Vyriy drone Алексей Бабенко.

По его мнению, стоимость может быть еще меньше, если украинские компании будут самостоятельно производить бобины с оптоволокном.

“Мы будем делать компоненты сами. Подсчитали, что после масштабирования производства наш серийный дрон на оптоволокне будет всего на 3-6 тыс. грн дороже обычного на радиоуправлении. Технология намотки оптоволокна и сборки плат связи не самая простая, но инженеры с опытом легко ее освоят. Нужно 25 человек, 20 намоточных станков — и будете иметь 5 тысяч бобин в месяц. Стоимость одной катушки у нас получается около 150 долл”, — отметил он.





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