Будущий советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, конгрессмен Майк Волц считает, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных и стабилизировать линию фронта.

Источник: Волц в интервью ABC News

Прямая речь: "Еще одна вещь, которую мы должны увидеть – это реальная стабилизация на поле боя. И одна из вещей, которую мы будем просить у украинцев – это вопрос человеческой силы.

Сейчас они призывают с 26 лет (на самом деле с 25 – ред.), не с 18. Мне кажется, многие люди не понимают, что они могут привлечь сотни тысяч новых военных.

Мы слышим о моральных проблемах, о проблемах на фронте. Слушайте, если украинцы просят весь мир пойти ва-банк ради демократии (рискнуть всем – ред.), нужно, чтобы и они пошли ва-банк ради демократии".

Детали: По мнению Уолтса, снижение мобилизационного возраста необходимо для стабилизации линии фронта, чтобы могло быть достигнуто то или иное соглашение.

Предыстория:

19 ноября советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя - и причиной этого он назвал проблемы с мобилизацией.

После этого СМИ писали, что администрация Байдена призывает Украину быстро увеличить численность вооруженных сил за счет, в частности, пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию людей с 18 лет.

Тогда американский миллиардер Илон Маск и советник избранного президента США Дональда Трампа раскритиковал призывы США к Украине разрешить мобилизацию в армию с 18 лет.

По данным СМИ, споры вокруг количественных показателей мобилизации и мобилизационного возраста привели к напряженности в отношениях между президентами Украины и США.

19 декабря президент Владимир Зеленский, комментируя обсуждение о возможном снижении мобилизационного возраста, отметил, что сейчас более актуальным является обеспечение войска оружием и тренировкой со стороны Запада.