



Канал Павла Щелина @PavelShchelin Телеграм: https://t.me/common_sen 00:00 Павел Щелин в эфире 🔥 00:54 Трамп покоряет Гренландию 🌍 02:57 Трамп — архитектор хаоса 💥 04:52 Духовная власть и битва 🕊️ 08:36 Радикальная повестка Трампа ⚡ 09:36 Ошибки новой администрации 🚨 10:14 США и крах глобализации 🌎 11:10 Аннексии: логика силы 📜 12:47 Религиозные мотивы Трампа ✝️ 16:02 Сакральные амбиции США 🔮 19:18 Трамп и великая цель 🏆 20:38 Социальные вызовы в США 🔥 22:45 Единый сакральный замысел 🕊️ 23:10 Трамп разрушает, но строит 🔨 24:01 Жесткая логика решений 🛡️ 25:51 Схожесть Трампа и Путина 🌀 27:04 Сакральное как основа политики ✨ 28:55 Война с британской короной 👑 30:58 Священная война начинается 🛡️ 32:50 Влияние Ватикана и Трампа 🏰 33:50 Пасха в Святой Софии 🕯️ 36:30 Духовная власть как оружие ⚔️ 39:00 Альтернатива планам Трампа 🔄 42:17 Украина в глобальной игре 🇺🇦 45:08 Православие и политика 🕊️ 48:26 Зеленский встречает Трампа 🤝 52:34 Амбиции Трампа и переговоры 🌐 54:57 Украина требует ясности 🗣️ 58:14 Интервью как отражение мира 📰 59:02 Дипломатия и её границы ⚖️ 59:59 Политический контекст Украины 🕵️ 01:02:32 Савченко и радикализм 🔥 01:06:10 История и современные уроки 📖 01:08:44 Заключение и благодарность 🙏







