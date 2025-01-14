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Страны НАТО направят в Балтийское море фрегаты, патрульные самолеты и беспилотники для защиты важнейших объектов инфраструктуры, оставляя за собой право принимать меры против судов, подозреваемых в создании угроз безопасности, заявили во вторник представители Североатлантического альянса.
Эти меры принимаются в ответ на целый ряд инцидентов, в ходе которых были повреждены силовые кабели, телекоммуникационные линии и газопроводы. Ответственность за них возлагается на «теневой флот» – часто устаревшие суда, владельцев которых не всегда легко быстро идентифицировать, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты в обход санкций, введенных в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину.
В прошлом месяце финская полиция задержала танкер с российской нефтью; судно подозревается в том, что оно повредило финско-эстонскую линию электропередач Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля, протащив якорь по морскому дну.
Действия Финляндии в отношении танкера Eagle S показали, что суда, причиняющие вред, могут быть задержаны правоохранительными органами, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи восьми стран в Хельсинки во вторник.
«Потенциальные угрозы нашей инфраструктуре будут иметь последствия, включая возможную высадку на борт, конфискацию и арест», – пояснил Рютте.