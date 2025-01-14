«Расследование всех этих случаев еще продолжается, но для серьезного беспокойства есть основания. Защита нашей инфраструктуры имеет первостепенное значение, – сказал Рютте. – Она имеет решающее значение не только для энергоснабжения по силовым кабелям или трубопроводам, но и для обеспечения безопасности более 95 процентов интернет-трафика по подводным кабелям, а 1,3 миллиона километров (800 000 миль) кабелей гарантируют проведение финансовых операций на сумму около 10 триллионов долларов в день».

«Совершенно неприемлемо, что количество этих повреждений в последнее время увеличивается», – заявил, выступая перед журналистами, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Члены НАТО рассматривают возможность введения санкций против теневого флота России в этом районе в рамках усилий по защите подводных критически важных объектов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи.

По словам президента Латвии Эдгара Ринкевича, Балтийское море ежедневно пересекают около 2000 судов, поэтому уследить за всеми трудно.

«Давайте признаем, что стопроцентную защиту мы обеспечить не можем, но если мы будем подавать решительный сигнал, то, думаю, подобные инциденты уменьшатся или даже прекратятся», – сказал Ринкевич журналистам.

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что необходимо провести дополнительные юридические исследования, чтобы определить, какие меры могут быть приняты против судов теневого флота, при сохранении правил свободы судоходства.

На прошлой неделе Финляндия сообщила, что НАТО выделит два судна для участия в миссии по наблюдению в Балтийском море. Возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (JEF), в состав которых входят страны Северной Европы и Балтии, а также Нидерланды, также заявили, что усилят наблюдение. Швеция направит до трех военных кораблей и самолет наблюдения.