Без термина "демобилизация": в Минобороны разработали три варианта законопроекта

В Министерстве обороны подготовили сразу три варианта обещанного проекта закона "о демобилизации", однако ни один из них не содержит такого термина. Там речь идет о длительной ротации и лечении военнослужащих.

Об этом рассказал нардеп, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, пишет "Укринформ".

Он отметил, что представители профильного комитета прибыли в Министерство обороны, где заслушали предложения по так называемому законопроекту "о демобилизации".

При этом в документах не упоминается соответствующее понятие.

"Авторы предусматривают в нем ротацию, лечение, у которых достаточно длительные сроки: три-четыре-пять месяцев", - рассказал политик.

Несмотря на то, что руководство Минобороны заявляло о необходимости еще трех месяцев на разработку или усовершенствование определенных механизмов, ни одна из трех версий законопроекта не попала в комитет на обсуждение.

Он напомнил, что Кабинет министров должен был подать соответствующий документ до 18 декабря 2024 года.

"Мы ждем от правительства поступления законопроекта в парламент... Чтобы каким-то образом ускорить этот процесс, мы, парламентарии, пытаемся их стимулировать", - добавил нардеп.

Как известно, 11 апреля 2024 года парламент принял закон о мобилизации, исключив вопрос о демобилизации и обязав правительство (Минобороны) разработать в течение восьми месяцев законопроект об увольнении бойцов с военной службы.

Проект закона о демобилизации должны были представить 18 декабря, однако этого не произошло. 10 января 2025 года заместитель главы Минобороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что документ уже разработан и готов к внесению в Раду, однако нужно еще время для наработки механизмов по замещению большого количества лиц, которые подпадут под действие соответствующего закона.

Ранее мы писали, что премьер Денис Шмыгаль получил поручение от президента Владимира Зеленского разработать вопрос демобилизации украинских бойцов после 18 месяцев военной службы на основании рассмотрения петиции.





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