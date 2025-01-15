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Сьогодні, 20:00

Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з 14 областей

Категория: Новини / Події

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Директорат по делам иностранцев (UDI) сделал новую оценку ситуации безопасности в Украине, и с 13 января 2025 года признал еще несколько областей безопасными.

Об этом идет речь на сайте Норвежского управления иммиграции.

В сентябре 2024 г. правила были изменены, и лица, проживавшие в областях, которые норвежское правительство считает безопасными, не могли больше получить коллективную защиту. В январе этого года UDI обновил список таких областей.

Правительство Норвегии признало безопасными следующие области:

  1. Черкасскую;
  2. Черновицкую;
  3. Ивано-Франковск;
  4. Хмельницкую;
  5. Кировоградскую;
  6. Киевскую (область, не город);
  7. Львовскую;
  8. Полтавскую;
  9. Ровенскую;
  10. Тернопольскую;
  11. Винницкую;
  12. Волынскую;
  13. Закарпатскую;
  14. Житомирскую.

Изменения касаются лиц, подавших заявку на защиту с 28 сентября 2024 года и не получивших ответа на свою заявку о защите до 13 января 2025 года, и лиц, подавших заявку на защиту с 13 января 2025 года.

Кого не касаются изменения:

  1. лиц, подавших заявку на защиту до 28 сентября 2024;
  2. лиц, уже имеющих разрешение и продлевающих его;
  3. лиц, прибывших в Норвегию через Программу медицинской эвакуации (Medevac);
  4. лиц, чьи близкие члены семьи получили коллективную защиту в Норвегии. К близким членам семьи относятся муж/жена, сожитель (ница), дети до 18 лет и другие члены семьи, проживавшие с вами до 24 февраля 2022 года.

Если лицо подает заявку на защиту в Норвегии и проживало в области, которую норвежское правительство считает безопасной, то его рассмотрят в индивидуальном порядке. Критерии для получения индивидуальной защиты гораздо строже, чем для коллективной защиты.

Напомним, в 2025 году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории. Речь идет о сумме для Украины, которая составит более 2 миллиардов евро.

Почти половина украинцев — 47%, нашедших убежище в Норвегии, заявляют, что не вернутся в Украину даже после окончания войны.

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