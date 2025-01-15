Директорат по делам иностранцев (UDI) сделал новую оценку ситуации безопасности в Украине, и с 13 января 2025 года признал еще несколько областей безопасными.

Об этом идет речь на сайте Норвежского управления иммиграции.

В сентябре 2024 г. правила были изменены, и лица, проживавшие в областях, которые норвежское правительство считает безопасными, не могли больше получить коллективную защиту. В январе этого года UDI обновил список таких областей.

Правительство Норвегии признало безопасными следующие области:

Черкасскую; Черновицкую; Ивано-Франковск; Хмельницкую; Кировоградскую; Киевскую (область, не город); Львовскую; Полтавскую; Ровенскую; Тернопольскую; Винницкую; Волынскую; Закарпатскую; Житомирскую.

Изменения касаются лиц, подавших заявку на защиту с 28 сентября 2024 года и не получивших ответа на свою заявку о защите до 13 января 2025 года, и лиц, подавших заявку на защиту с 13 января 2025 года.

Кого не касаются изменения:

лиц, подавших заявку на защиту до 28 сентября 2024; лиц, уже имеющих разрешение и продлевающих его; лиц, прибывших в Норвегию через Программу медицинской эвакуации (Medevac); лиц, чьи близкие члены семьи получили коллективную защиту в Норвегии. К близким членам семьи относятся муж/жена, сожитель (ница), дети до 18 лет и другие члены семьи, проживавшие с вами до 24 февраля 2022 года.

Если лицо подает заявку на защиту в Норвегии и проживало в области, которую норвежское правительство считает безопасной, то его рассмотрят в индивидуальном порядке. Критерии для получения индивидуальной защиты гораздо строже, чем для коллективной защиты.

Напомним, в 2025 году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории. Речь идет о сумме для Украины, которая составит более 2 миллиардов евро.

Почти половина украинцев — 47%, нашедших убежище в Норвегии, заявляют, что не вернутся в Украину даже после окончания войны.

Источник