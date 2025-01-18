Минулий рік став важливою віхою в історії одного з головних храмів Одеси – Спасо-Преображенского собору. Саме рік тому, за благословенням Митрополита Агафангела, було прийняте складне і відповідальне рішення про демонтаж стіни храму, що стало необхідним через технічний стан будівлі. Цей процес викликав великі емоції і став важким випробуванням для всіх, хто переживав за долю собору. Однак, за цей час вдалося не лише втілити необхідні зміни, а й закласти основи для подальшого відновлення та збереження храму для наступних поколінь.

Перші кроки до відновлення

Процес демонтажу стін не був легким. Спочатку роботи проводили вручну за допомогою відбійників, але це вимагало значного часу і зусиль. Технічний прогрес дозволив прискорити роботи, коли для демонтажу прибула важка техніка, зокрема гідромолот, що дозволило зменшити витрати часу і сили. Усього було демонтовано близько 300 тонн цегли та будівельних матеріалів. Цей процес, хоч і був складним, став важливою частиною відновлення храму.

Підтримка громади та кошти на відновлення

Під час робіт активно залучалися кошти на відновлення собору. Одеська єпархія закупила 100 000 цеглин для будівництва нової стіни вівтаря святителя Петра. Особлива ініціатива полягала в тому, щоб кожна цеглина була позначена ім'ям того, хто пожертвував на відновлення. Це стало символом єдності та спільної праці для досягнення благородної мети. Громада Одеси відгукнулася на заклик допомогти, і на сьогодні ми бачимо результат цієї великої роботи.

Завершення робіт та нові досягнення

Сьогодні, через рік після початку демонтажу, ми можемо побачити нову стіну, яка відновлена компанією «Стікон» і вже отримала ліпнину та фарбування в кольори, які відповідають стилю собору. Це є вагомим досягненням, яке нагадує про труднощі минулого, але одночасно показує, як багато було зроблено для відновлення. Невдовзі, коли будівельні ліса будуть зняті, зовнішній вигляд собору повністю відновиться, і ми більше не будемо згадувати про ті трагічні моменти, які пережили стіни храму.

Заклик до подальшої підтримки

Відновлення собору не завершується на зовнішніх роботах. Зараз основна увага спрямована на центральний вівтар, для відновлення якого також необхідно значне фінансування. Віряни та благодійники можуть долучитися до цих важливих робіт через спеціально створений фонд на ім’я Митрополита Агафанґела. Кожен, хто має можливість підтримати цей проект, може зробити свій внесок у відновлення святині, яка є символом віри та єдності для багатьох людей.

Цей рік став доказом того, що спільними зусиллями можна подолати будь-які труднощі. Завдяки небайдужим людям та підтримці Одеської єпархії вдалося не тільки зберегти собор, а й повернути йому колишню велич. Спільно ми продовжимо працювати над відновленням храму, і з Божою допомогою цей процес стане прикладом справжньої єдності та віри в силу добра.