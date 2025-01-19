В уходящей администрации Джо Байдена рассекретили данные о помощи Украине в разработке нового поколения беспилотников и “революционном” изменении методов ведения войны. Об этом сообщает The New York Times.

США отправили в Украину сотрудников разведки, чтобы они помогли в разработке программы по беспилотникам, оказали техническую помощь, наладив связи между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями дронов, и сделали крупные инвестиции в запуск индустрии. Только в сентябре прошлого года на эти нужды было выделено 1,5 млрд долл.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что использование беспилотников началось после первого контрнаступления Украины осенью 2022 года в Харьковской и Херсонской областях, “когда стали очевидны пределы возможностей обычных вооружений Украины”.

Эти усилия ускорились в ходе подготовки ко второму контрнаступлению летом 2023 года в Запорожской области, которое “стало тяжелым уроком”. Причем тогда россияне сдержали западную бронетехнику во многом за счет все тех же дронов.

Салливан резюмировал, что украинский опыт дал “бесценные уроки”, которые американцы интегрируют в свою оборонную промышленность.





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