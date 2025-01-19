Премьер-министр Виктор Орбан поставил под угрозу продление санкций против России в конце января. С приходом администрации Дональда Трампа их надо отменить, считает он. Такая угроза заставила Брюссель разрабатывать планы по спасению хотя бы части ограничительных мер.

“Пришла пора отбросить санкции и построить бессанкционные отношения с русскими”, — заявил Орбан на государственном радио.

Администрация Трампа собирается начать со следующей недели “новую эпоху”, и у ЕС уйдет “пара месяцев” на то, чтобы изменить свою позицию по санкциям, считает Орбан. Он не сказал, что наложит вето на их продление, когда 31 января истечет их очередной полугодовой срок. Но в декабре венгерский лидер предупредил коллег по ЕС, что не готов возобновлять санкции: он ждет инаугурации Трампа, и если тот решит смягчить их, то он, Орбан, будет настаивать, чтобы Брюссель последовал за Вашингтоном.

Поскольку продление санкций требует единогласного одобрения лидерами всех стран ЕС, демарш Орбана, если он на него решится, автоматически приведет к отмене мер — от нефтяного эмбарго и секторальных санкций до заморозки валютных резервов. Поэтому в Брюсселе стали искать способы сохранить хотя бы некоторые рычаги давления на Россию — в частности, не дать ей вернуть 190 млрд евро, находящихся в депозитарии Euroclear, пишет Financial Times. Для этого придется воспользоваться национальными ограничениями.

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