Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, роль Келлога как специального посланника в Украине, вероятно, является начальным шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать лично. Однако договориться с российским диктатором Владимиром Путиным окажется значительно сложнее, чем обещал Трамп во время предвыборной кампании.

Отмечается, что Россия не выразила никакой заинтересованности в сотрудничестве с Келлогом. В то же время Кремль предполагает, что взаимопонимание между Трампом и Путиным может привести к улучшению отношений между РФ и США при президентстве Трампа. В частности, Трамп и Путин заявили, что пока не провели личного разговора, но пообещали сделать это в ближайшее время.

По мнению бывшего советника по нацбезопасности США в администрации Трампа Джона Болтона, Трамп на предстоящих переговорах может заставить Киев пойти на разрушительные уступки Москве. "Я думаю, что Путин знает, как играть с Трампом, а Келлог вряд ли станет сдерживающим фактором против влияния Путина", - отметил Болтон.

"Он просто будет делать то, что скажет ему Трамп. Он может кратковременно протестовать, но Трамп выбрал Келлога не за его независимые суждения", - добавил Болтон.

Бывшие коллеги Келлога объясняют, что его назначили посланником в Украине после того, как он в соавторстве написал мирный план, который критиковал администрацию Джо Байдена за медленное предоставление военной помощи и одновременно обвинял ее в провоцировании Москвы путем подталкивания Киева к вступлению в НАТО.

Этот план был опубликован аналитическим центром America First Policy Institute, поддерживающим политику Трампа. В нем призывали к прекращению огня и урегулированию конфликта путем переговоров с применением "пряников и кнутов", чтобы заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Что предусматривал план Кэллога

В издании напомнили, что план Кэллога рекомендовал НАТО подождать с принятием Украины в Альянс и предложить России ослабление санкций в обмен на подписание мирного соглашения. План также предусматривал прекращение военной помощи Киеву, если украинское правительство не согласится на мирные переговоры.

В WSJ отметили, что кремлевские чиновники высмеяли этот план как бесперспективный.

В то же время политолог и эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс назвал Келлога серьезным аналитиком, чье присутствие в окружении Трампа призвано придать вес принятию решений по Украине в Белом доме. Однако Джонс отметил, что личные нападки Кремля на Келлога и его план не сулят ничего хорошего для любой сделки.

"Переговоры еще даже не начались, а они уже атакуют ведущего американца, который принимает в этом участие. Это не выглядит благоприятным для переговоров или даже для прекращения огня", - отметил он