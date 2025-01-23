В среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц украинцы на пополнение игровых счетов онлайн-казино и беттинговых компаний тратили 12,7 млрд грн (в декабре - 19,4 млрд грн).

Такие данные опубликовал заместитель главы парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк ("Голос"), передает ЭП.

"Не все проигрывают (что-то же возвращается как выигрыш). Но в целом это конечно печальный факт во время войны, что почти 20 млрд денег тратят люди на такой тип развлечений", - прокомментировал Железняк.

Согласно опубликованным данным, всего украинцы потратили на пополнение игровых счетов 158 млрд грн за 2024 год. В целом игорный бизнес заплатил рекордные 16,9 млрд грн налогов за прошлый год, что на 63% больше, чем за 2023 год. В то же время за год уменьшилась налоговая нагрузка на игорный бизнес.

Напомним:

В 2021 году игорным бизнесом было уплачено налогов на 204,8 млн грн. Уже в 2022 году этот показатель вырос в 3,5 раза, до 730,9 млн.

В 2023 году игорный бизнес уплатил уже 10,4 миллиарда гривен налогов. За весь 2024 год - 17 миллиардов, что на 63,4% больше.