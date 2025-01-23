Кремль не впечатлила угроза президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если она не согласится заключить мирное соглашение с Украиной. Об этом пишет Politico.

“Мы не видим здесь каких-то особых новых элементов”, — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью российским СМИ. Песков добавил, что Трамп “любил санкции” и часто использовал их во время своего первого президентского срока.

“Россия готова к равноправному и внимательному диалогу с Соединенными Штатами, который был во время первого срока Трампа”, — сказал Песков. “Мы ждем сигналов, которые пока не поступили”.

В среду Трамп пригрозил ввести новые санкции и тарифы против России, если президент Владимир Путин не заключит соглашение о прекращении войны в Украине.

Россия ведет полномасштабное вторжение в Украину уже почти три года, в жестоком конфликте, который унес десятки тысяч жизней с обеих сторон, поскольку силы Киева сопротивляются наступлению Кремля.

“Договоритесь сейчас и остановите эту бессмысленную войну! ДАЛЕЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ГОРШЕ. Если мы не заключим “сделку”, и в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам”, — заявил Трамп на своей социальной платформе Truth Social.





“Мы можем сделать это легким путем или трудным — и легкий путь всегда лучше”, — добавил Трамп.









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