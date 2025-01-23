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Сьогодні, 12:00

Японський бізнес допомагатиме відновлювати Україну через нову платформу

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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Украина и Япония запустили бизнес-платформу инфраструктурных технологий для восстановления и реконструкции (JUPITeR). Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает “Интерфакс-Украина”.

“JUPITeR создана для привлечения японских компаний к восстановлению нашей инфраструктуры. <Надеемся, что вместе наработаем надежные и действенные механизмы координации поддержки. Это даст нам с японскими коллегами возможность четко определять приоритеты и эффективно отвечать на актуальные потребности восстановления Украины уже сейчас”, — отметил вице-премьер Алексей Кулеба.

Платформа будет информировать японский бизнес о ситуации в Украине и важных проектах восстановления. Украина планирует сотрудничать с Японией в области жилищной инфраструктуры, обучение специалистов транспортной сферы и других направлениях, добавила заместитель министра Марина Денисюк.

Япония также помогает Украине в разминировании, управлении отходами, поставляет технику и материалы, в частности рельсы для “Укрзализныци”, тепловые помпы и коммунальную технику для общин. Кроме того, продолжается реализация совместных проектов с японским агентством JICA.


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