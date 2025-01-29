Китайская технологическая компания Alibaba в среду, 29 января, выпустила новую версию своей модели искусственного интеллекта Qwen 2.5, по ее словам, превзошедшую высоко оцененную модель DeepSeek-V3, сообщает Reuters.

Время выпуска Qwen 2.5-Max пришлось на первый день Лунного Нового года (Китайского Нового года), когда большинство китайцев отдыхают на работе и проводят время со своими семьями.

"Qwen 2.5-Max превосходит... почти по всем показателям GPT-4o, DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B", — говорится в объявлении облачного подразделения Alibaba, опубликованном в официальном аккаунте WeChat, со ссылкой на передовые модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом OpenAI и Meta.

Выпуск 10 января искусственного интеллекта DeepSeek на базе модели DeepSeek-V3, а также выпуск 20 января его модели R1 поразили Кремниевую долину и привели к падению акций технологических компаний, поскольку якобы низкие затраты китайского стартапа на разработку и эксплуатацию побудили инвесторов усомниться в крупных компаний в области искусственного интеллекта в США.

Однако успех DeepSeek привел к тому, что ее внутренние конкуренты начали активно совершенствовать собственные модели искусственного интеллекта.

Через два дня после выпуска DeepSeek-R1 владелец TikTok ByteDance выпустил обновление своей флагманской модели II, которая, по его словам, превзошла поддерживаемую Microsoft модель OpenAI o1 в AIME — эталонном тесте, измеряющем, насколько хорошо модели II понимают и реагируют на сложные инструкции.

Это перекликается с заявлением DeepSeek о том, что ее модель R1 конкурирует с o1 от OpenAI по нескольким показателям производительности.

Конкуренция на рынке ИИ

Предшественник DeepSeek V3, DeepSeek-V2, спровоцировал ценовую войну моделей II в Китае после своего выпуска в мае прошлого года.

Тот факт, что DeepSeek-V2 имел открытый исходный код и был беспрецедентно дешевым — всего 1 юань (0,14 долл. США) за 1 миллион токенов (или единиц обрабатываемых моделью II) — привел к тому, что облачное подразделение Alibaba объявил о снижении цен до 97% на ряде моделей.

Другие китайские технологические компании последовали примеру, включая Baidu и самую дорогую интернет-компанию страны Tencent.

Лян Вэньфэн, основатель DeepSeek, заявил в интервью китайскому СМИ Waves в июле, что стартап "не беспокоят" ценовые войны и что его главной целью является достижение AGI (искусственного интеллекта общего назначения).

В то время как в крупных китайских технологических компаниях, таких как Alibaba, работают сотни тысяч сотрудников, DeepSeek действует как исследовательская лаборатория, в которой работают преимущественно молодые выпускники и докторанты ведущих китайских университетов.

В своем июльском интервью Лян заявил, что, по его мнению, крупнейшие технологические компании Китая могут не соответствовать будущему индустрии искусственного интеллекта, сравнив их высокие затраты и вертикальную структуру с бережным ведением дел и свободным стилем управления DeepSeek.

"Большие фундаментальные модели требуют постоянных инноваций, возможности технологических гигантов имеют свои пределы", — отметил Вэньфэн.

Напомним, недавний выпуск открытой модели искусственного интеллекта DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek стал значительным ответом на ограничения, наложенные Соединенными Штатами на доступ Китая к передовым технологиям.

Кроме того, китайский ИИ DeepSeek AI Assistant неожиданно стал лидером среди бесплатных приложений в Apple App Store в Соединенных Штатах. Это событие вызвало резонанс в технологическом мире.

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