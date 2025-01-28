Во вторник мировые акции технологических компаний несколько восстановили равновесие, но остаются уязвимыми после того, как разгром, вызванный появлением дешевой китайской модели искусственного интеллекта, заставил инвесторов поставить под сомнение заоблачную оценку и доминирование лидеров искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters.

Акции чипмейкера Nvidia, образца бума ИИ последних лет, упали на 17% в понедельник, потеряв 593 миллиарда долларов от своей рыночной стоимости — рекордная однодневная потеря для любой компании — и потянув за собой снижение американских акций.

Ко вторнику акции Nvidia во Франкфурте выросли почти на 6%, Oracle — на 3,4%, а компания по анализу данных искусственного интеллекта Palantir — на 2,97%.

Все это произошло благодаря бесплатному ИИ-помощнику, запущенному китайским стартапом DeepSeek на прошлой неделе, который, по словам компании, использует меньше данных и стоит вдвое дешевле, чем услуги, доступные сейчас. Это привлекло внимание всего мира, хотя скептицизм не утихает.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал это “впечатляющей моделью”.

Запуск и растущая популярность DeepSeek подтолкнули инвесторов к сбросу акций технологических компаний по всему миру, причем волны ощущались от Токио до Амстердама и кремниевой долины.

Во вторник производитель оборудования для тестирования чипов Advantest, поставщик Nvidia, потерял 10% после падения почти на 9%. Производитель оборудования для производства чипов Tokyo Electron и инвестор технологических стартапов SoftBank Group снизились на 5%.

Пострадали не только производители микросхем и технологические компании, но и компании, специализирующиеся на центрах обработки данных: во вторник малазийский конгломерат YTL Power упал на 9%, что стало уже третьей сессией резких потерь.

Министр цифровых технологий Японии Масааки Тайра заявил, что появление DeepSeek перевернуло общепринятое мнение о том, что китайский ИИ отстает на годы.