Вы понимаете глубину внешнего проникновения в структуру украинского общества? Вы понимаете степень разложения Украины через контроль со стороны «благодетелей»? У нас появилось целое сословие, целая каста грантоедов - со своими неписаными уставами, своим кругом общения, своими лидерами, своими механизмами воздействия на власть. Они имели право не отчитываться о доходах - это была их привилегия. Они имели право на отсрочку от мобилизации. Они имели право вмешиваться во многие вопросы государственного управления, хотя сами в госуправлении не понимали вообще. И вот теперь они взвыли из-за того, что их лишили возможности сидеть на потоках…,- пишет в своем ТГ канале политолог Кость Бондаренко

epravda.com.ua пишет:

Решение американцев приостановить финансирование проектов для многих отечественных организаций, получавших гранты, стало холодным душем. Как показал анализ получателей помощи, настоящим шоком оно является для государственных органов. Каких именно?

Первые реакции на распоряжение нового государственного секретаря США Марка Рубио о приостановлении предоставления помощи другим странам в узком кругу украинской экспертной среды имели пессимистический, но сдержанный характер.

Выступать с резкой критикой решения ставленника Дональда Трампа особо никто не решался по двум причинам. Во-первых, приостановление помощи не касалось военной компоненты. А это для Украины - приоритет.

Во-вторых, как уже отмечалось, речь идет не о полном прекращении, а лишь временном приостановлении помощи. То есть, в понимании многих через три месяца финансирование возобновится. Надо лишь потерпеть

Третьей причиной сдержанности могло бы стать то обстоятельство, что упомянутое распоряжение Рубио касается не всех программ помощи, а лишь тех, которые предоставляются другим странам Агентством США по международному развитию (USAID). На него приходится реализация в Украине четырех десятков проектов из числа более сотни, которые реализуются в нашем государстве за средства американских налогоплательщиков.

На то, чтобы оценить масштабы последнего фактора, понадобилось несколько дней. С 27 января в социальных сетях начали появляться призывы о помощи из-за потери "80% финансирования". А кто-то демонстрировал результаты, которых удалось достичь благодаря полученным от USAID грантам.

Важный момент. Во всей этой истории ни одной официальной позиции не было от главного реципиента грантовой помощи - государства, в лице различных, преимущественно правительственных, институций. Оказывается, они были получателями финансирования, от которого во многом зависит не только их работа, но и важные гуманитарные проекты для граждан.

Похоже, влияние решения американцев на украинские органы власти донесли до самого высокого уровня. Президент Владимир Зеленский 28 января поручил проанализировать гуманитарные программы, которые финансировало USAID и частично покрыть их из государственного бюджета.

Какие именно программы реализовывало в Украине Агентством США по международному развитию, сколько средств потратили на это, и, собственно, кто их получил?

Какую помощь оказывают Украине через USAID

USAID создали в 1960-х годах для объединения нескольких различных программ американской международной помощи "под одной крышей". С Украиной организация сотрудничает с 1992 года, предоставляя финансирование на самые разные проекты - от обеспечения противодействия распространению ВИЧ до поддержки независимых медиа.

После начала большой войны USAID предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также способствует восстановлению энергетической инфраструктуры.

Напрямки Освітата соціальніпослуги ($13,1млн) та Мир табезпека ($12,9млн)

Прямабюджетнадопомога$3.9 млрд

Економічнийрозвиток$1.05 млрд

Гуманітарнадопомога$0.58 млрд

Демократіяправалюдинитаурядування$0.341 млрд

Охороназдоров'я$0.0768 млрд

Програмнапідтримка$0.07640000000000001 млрд

Освітатасоціальніпослуги$0.013099999999999999 млрд

Миртабезпека$0.0129 млрд

Дані: foreignassistance.gov

В 2024 году Украина получила через программы USAID 6,05 млрд долл., включая 3,9 млрд долл. прямой бюджетной помощи - гранта, который на безвозвратных условиях поступил в госбюджет для финансирования невоенных расходов.

Не считая гранта в госбюджет, наибольший объем финансирования USAID пошел на программы экономического развития (1,05 млрд долл.), гуманитарную помощь (580 млн долл.) и на финансирование программ содействия демократии и защиты прав человека (340 млн долл.).

$75 млн

$62 млн

$150 млн

$98 млн

$90 млн

$107 млн

$107 млн

$150 млн

$205 млн

$250 млн

$325 млн

$93 млн

$170 млн

$100 млн

$920 млн

$439 млн

$137 млн

$53 млн

$55 млн

$252 млн

Рішення про призупиненняфінансування↓

↑Новіші проектиза датою початку

Проєкт SPARC на $439 млнпродовжує попередній проєкт"Енергетична безпека" (див.графіки внизу). За ці гроші,зокрема, ремонтуютьпошкоджену росіянамиенергетичну інфраструктуру івиконують оголошенийминулого року Зеленськимплану розпобудови 1 ГВтманеврової газової генерації.

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2018

2020

2022

2024

2026

2028

Реабілітація в Україні (Rehab4U)

Відновлення та відповідальність через права людини (ПравоЗахист)

Забезпечення енергопостачання, підвищення стійкості та сполучення(SPARC)

Програма Місії USAID в Україні "Врожай"

Проєкт "Поліомієліт та імунізація-II"

Підтримка Цифрової Трансформації

Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)

Програма підтримки відновлення України

Діяльність з проведення аудиту прямої бюджетної підтримки УрядуУкраїни за проектом USAID

REACH 95: Доступність якісних послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров’яУкраїни

Зміцнення громадської довіри (UCBI - 4)

Проєкт зміцнення спроможності Рахункової палати

Місцеве спостереження за виборами та політичними процесами

Інвестиції для стійкості бізнесу

Розбудова стійкої системи громадського здоров’я

Впровадження інновацій для лікування TБ в Україні

РАДА: наступне покоління

Справедливість для всіх

Інновації для подолання епідемії ВІЛ

Діяльність у рамках реформи державних підприємств України

Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевогосамоврядування (ГОВЕРЛА)

Молодь як провідник української національної ідентичності

Трансформація комунікацій

Кібербезпека критично важливої інфраструктури

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО)

Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства вУкраїні

Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні

Прозорість енергетичного сектору

Конкурентоспроможна економіка України

Демократичне врядування у Східній Україні

Медійна програма в Україні

Економічна підтримка України

Проект енергетичної безпеки

Підтримка реформи охорони здоров’я

Безпечні, фінансово доступні та ефективні лікарські засоби дляукраїнців (Безпечні та доступні ліки) - SAFE Med

Програма сприяння громадській активності "Долучайся!"

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)

Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (КомпонентІІІ)

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Джерело: Кабінет міністрів

Проекты, в рамках которых выделяется финансирование USAID, являются долгосрочными. Реализация некоторых из них растягивается на десятилетия, а поступление средств в их рамках рассчитано самое позднее до 2029 года.

По данным Секретариата Кабинета министров и сайта USAID, на 31 декабря 2024 года в Украине действовали 39 программ USAID, общий бюджет которых составлял 4,28 млрд долл.

Все действующие программы USAID разделены на 5 ключевых направлений:

Демократия, права человека и управление (1,09 млрд долл.);

Экономическое развитие (1,15 млрд долл.);

Критическая инфраструктура (1,4 млрд долл.);

Здравоохранение (381,8 млн долл.);

Переходный период и гуманитарная помощь (252 млн долл.).

Кто реципиенты

Направление первое - "Демократия, права человека и управление"

Каждое направление делится на проекты. В первом - сразу 17 проектов.

По данным правительства, в рамках проекта "Инициатива секторальной поддержки гражданского общества в Украине" финансирование получали: ОО "Коммуникации для изменений", ОО "Вокс Украина", ОО "Агентство городских инициатив", ОО "Сила громады", ОО "Движение Общин Ветеранов Войны (АТО), Людей с Инвалидностью "Пространство Любви", ОО "Ассоциация молодежных лидеров Украины", ОО "Открытое пространство общественного развития", ОО "Крымскотатарский Ресурсный Центр", ОО "Киево-Могилянская Аналитическая Платформа", ОО "Независимая антикоррупционная комиссия", БО "Международный благотворительный фонд "Фонд друзей Украины", БО "Благотворительный фонд "МХП-Общине", ОО "Школа осознанного предпринимательства", БО "Благотворительный фонд "Стабилизейшен Суппорт Сервисез", ОО "Женское антикоррупционное движение", ОО "Украина без пыток", ОО "Ветеранское сообщество Украины "Серцевир", ОО "Строим Украину Вместе", ОО "Ангел детства", ОО "Институт Центральноевропейской Стратегии", Местный центр молодежной организации "Пласт - национальная скаутская организация Украины" "Станица Киев Пласта - национальной скаутской организации Украины", ОО "Всеукраинская ассоциация детской иммунологии", ОО "Расцвет урбанистическая коалиция для Украины", Молодежная организация "Пласт - Национальная скаутская организация Украины", ОО "Юмайнд", ОО "Литературная платформа "Фронтера", БО "Благотворительный фонд "Теплый Город", ОО "Вильносвита".

Второй проект - "Трансформация коммуникаций". Его реципиентами являются: Минагро, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерство культуры и стратегических коммуникаций, представительство Президента Украины в АРК, Секретариат Кабинета министров/Служба вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, ООО "Информационное агентство "Медиа ресурсы менеджмент", ООО "ПРОКИНО", Координационный центр по оказанию правовой помощи, ООО "УКРКИНО", ОО "Твой город Львов", ООО "Основа Фильм Продакшн", ООО "Космос Эдженси", ООО "Вижн продакшн", ОО "Центр изучения реформ", ОО "Соединение", Информагентство "УКРИНФОРМ", ООО "Онсет филмс", ОО "Лис Подольский", ООО "Солар медиа интертеймент", ООО "Клеос Арт", ООО "Найс.Фильм", ООО "ГолдберриИ", ОО "Кэт-Юэй", ОО "Институт ветерана", ООО "Бикерстафф", ОО "Восточный вариант", Государственное учреждение "Украинский институт", ОО "Хащи", БО "Благотворительный фонд Сергея Жадана", ООО "Солар Медиа Интертейнмент", ООО "Клеос арт", ООО "ИА "Медиа ресурсы менеджмент", БО "Фонд милосердия и здоровья", ОО "Про.Мова Фронтир", ООО "435 Филмс", ООО "Риал Пикчерс", ОО "Успешные коммуникации", ООО "Ї", ООО "Украинер", ООО "Йеа&Бат.Продакшн", ООО "Консалтинговая компания "Фама".

Третий проект - "Медийная программа в Украине". Средства на ее реализацию получали: ОО "Николаевский центр журналистских расследований", ОО "Львовская группа", ООО "ИД "Медиа-ДК", ОО "Бахмутская крепость", ОО "Имеет смысл", ОО "Агентство журналистских расследований "Четвертая власть", ОО "Слідство.Інфо", ОО "Освобождение Крыма", ОО "Интерньюз-Украина", Международный благотворительный фонд "Академия украинской прессы", ОО "Институт демократии им. Пилипа Орлика", ОО "Институт Массовой Информации", ОО "Детектор Медиа", ОО "Общественное телевидение", ОО Херсонское областное агентство общественной журналистики "МОСТ", ОО "Центр публичных расследований", ОО "Украинская правда", ОО "Харьковский пресс-клуб рыночных реформ", ОО "Институт развития региональной прессы", ОО "Тернопольский пресс-клуб", ОО "ТОМ 14", ОО "Общественное радио", ОО "ДП-Украина", ОО "Институт политической информации", ОО "Волынский пресс-клуб", ОО "Фонд общественность", ОО "Информационный пресс-центр", ОО "Центр демократии и верховенства права", ОО "Национальная ассоциация медиа", ООО "ЗН УА", АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", ОО "Агентство развития локальных медиа "АБО", ОО "Ассоциация свободных журналистов", ООО "ИА "Лигабизнесинформ", ОО "Украинское Телевидение Торонто", ОО "Центр журналистских расследований "Сила правд"", ВОО "Комиссия по журналистской этике", ООО "К&К", ООО "Радиостанция "Великий Луг", ООО "Слободской край", ОО "Центр аналитики и расследований", ООО "Бабель", БО "Фонд милосердия и здоровья", ОО "СИД Медиа Групп", ОО "Украинская медийная инициатива", ОО "Медиапорт 20", ОО "Трибун", ОО "Медиа-Погляд", ООО "Укр Информ Плюс", ООО "Общественно-политический портал "Акцент", ОО "Центр Медиарасследований "Прозоро", ООО "Трибуна Диджитал", Ассоциация "Независимые Региональные Издатели Украины", ОО "Фронтир", ОО "Вместе к гражданскому обществу", ЧП "Николаевские новости", ОО "СМИ-НИ Кривой Рог", ОО "Центр содействия информационным технологиям им. Стива Джобса", ОО "Институт центральноевропейской стратегии", ОО "Институт успешного города", ОО "Центр исследований социальных перспектив Донбасса", ООО "ИА "Беляевка.Инфо", ОО "Черкасское информационное агентство 18000", ООО "Издательство "Е", ОО "Харьковский кризисный инфоцентр", ООО "Служба мобильных новостей", ООО "ЧМГ", ООО "Краматорск пост", Одесская областная организация ВОО "Комитет избирателей Украины", ОО "Світлина", ООО "Телерадиокомпания "ТВА", ООО "Медиа-центр "Наше слово", ООО "Голдберри", ОО "Новая гражданская инициатива", ООО "Захид.нет", ОО "Фонд устойчивых медиа", ОО "Куст", ООО "Интегро групп", ОО "Северодонецк онлайн", ОО "Крыголам", ОО "Медиа сообщество Запорожье", ОО "Мы - Репортеры", ОО "Центр гармоничного развития личности "Велет", ОО "Винницкий пресс-клуб", ЧП "Украина молодая", ОО "Социальное взаимодействие", ОО "Восточный вариант", ОО "Ужгородский пресс-клуб", ОО "Хмарочос", ОО "Едюкейшнал эра", ОО "Гвара медиа", ОО "Международный культурно-просветительский проект "Анализируй.ЮА", ОО "Украинер", ОО "Платформа прав человека", ОО "(Не)причастные", ОО "Лаборатория цифровой безопасности", ОО "Фонд развития СМИ", ООО "Украинская пресс-группа", Черниговская городская молодежная ОО "Образовательный центр "Инициатива", ОО "Крымский центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", ОО "Медиагруппа "Накипело.Радио", ОО "Центр информации о правах человека", ЧП "Городокский районный телерадиопресцентр", ОО "Агентство медийных решений", ООО "Вестник Купянщины", ООО "Медиа-центр "Белопольщина", Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В рамках реализации "Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!" финансировались: ОО "Центр Европейской интеграции Слобожанщины", БО "Благотворительный фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива", ВОО "Украинский комитет совета музеев "ИКОМ", ОО "Центр политико-правовых реформ", ОО "Центр совместных действий", ОО "Вокс Украина", ОО "Харьковский антикоррупционный центр", ОО "Украинская академия лидерства", ОО "ЭдКемп Украина", ОО "Смарт образование", ОО "Центр "Новая Европа", ОО "Запорожский центр расследований", ОО "Школа политической аналитики", ОО "Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова", ОО "Объединение матерей и жен Защитников Украины", БО "Благотворительный фонд семьи Богдана Гаврилишина", ГС "Центр развития инноваций", ОО "Движение Честно", ОО "Всеукраинская ассоциация музыкальных событий", ОО "Украинское Телевидение Торонто", ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан", ОО "Трансперенси Интернешнл Украина", БО "Фонд общины города Херсон "Защита", ОО "Го Глобал", ОО "Сеть защиты национальных интересов "АНТС", ОО "Центр гражданских свобод", ОО "Смарт медиа", ОО "Информационный ресурсный центр "Правовой простор", ОО "Украинская античность"/"Союз исследователей украинской античности", ОО "Хмарочос", ОО "Общество исследователей Украины", ОО "Сильные общины", ОО "Институт Культуры Украины", ОО "Центр противодействия коррупции", ОО "Антикоррупционный штаб", ОО "Крымский институт стратегических исследований", ОО "Международный центр украинской победы", ОО "Докудейз", ГС "Центр социально-экономических исследований Кейс Украина", ОО "Крымскотатарский ресурсный центр", Херсонский областной благотворительный фонд "Объединение", ОО "Городские реформы", ОО "Фонд культурной дипломатии", ОО "Пикторик", ОО "Город умных", ОО "Украинэр", ОО "Житомирское областное немецкое национально-культурное общество Видергебурт", ОО "Тустань", ОО "Кримсос", ОО "Амадока", ОО "Агентство Креативная Сумщина", ОО "Агентство городских инициатив", ОО "Агентство европейского сотрудничества", ОО "Центр демократических изменений "МЕЖА".

Важный для государства проект "Поддержки Цифровой Трансформации" предоставлял финансирование следующим организациям: Минцифры, Минэкономики, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Минюст, Министерство молодежи и спорта, Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Минприроды, Минсоцполитики, НАПК, Государственная судебная администрация, Госаудитслужба, Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства, Госагентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, ГП "Национальные информационные системы", ГУ "Профессиональные закупки", АО "Прозоро.Продажи", ГП "Прозорро", Госагентство восстановления и развития инфраструктуры, Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Госслужба по безопасности на транспорте, ГП "ДІЯ", Госагентство лесных ресурсов, Пенсионный фонд, ГП "Украинские специальные системы", Государственная служба геологии и недр, Фонд развития инноваций.

Среди реципиентов проекта "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры" больше всего государственных органов: Минцифры, Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Аппарат СНБО, Министерство культуры и стратегических коммуникаций, Госслужба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства, Минздрав, Больница "Охматдет", Государственная таможенная служба, Государственная налоговая служба, ГУ "Правительственный контактный центр", Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Государственная регуляторная служба, ГСЧС, Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению, Пенсионный фонд, Администрация Госспецсвязи, Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи, Госэкоинспекция, Управление административными зданиями ГУД, Ассоциация "Львовский Кластер информационных технологий и бизнес-услуг", ООО "Атраком", ЧАО "НЭК "Укрэнерго", ОО "Институт Киевская Школа Экономики", ООО "Секьюр", Государственный университет интеллектуальных технологий и связи, НТУ "Днепровская политехника", Государственный университет "Житомирская политехника", Национальный университет "Запорожская политехника", НТУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", Национальный университет Киево-Могилянская академия, Национальный авиационный университет, Западноукраинский национальный университет, Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара, ГП "Национальные информационные системы", Национальный университет "Львовская политехника", Мариупольский государственный университет, Национальный университет "Полтавская политехника им. Василия Стуса, Херсонский национальный технический университет, Луцкий национальный технический университет, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Государственная казначейская служба, Харьковский национальный университет внутренних дел, Хмельницкий национальный университет, Черкасский государственный технологический университет, Национальный университет "Черниговская политехника", Государственный ВУЗ "Ужгородский национальный университет", Украинский государственный университет науки и технологий, Государственная миграционная служба, Хозяйственно-финансовый университет.

Единственным получателем средств в рамках "Проекта укрепления способности Счетной палаты" является соответственно Счетная палата.

Проект "Содействие добропорядочности в публичном секторе (Pro-Integrity)". Получатели: Секретариат Кабмина, Нацагентство по вопросам государственной службы, НАПК, Госслужба финансового мониторинга, "Академия финансового мониторинга", ФГИУ, АО "Украинская железная дорога", ОО "Технологии прогресса", ОО "ТОМ 14", ОО "Центр противодействия коррупции", ОС "Поддержка деятельности всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса".

Проект "Демократическое управление в Восточной Украине". Получатели: Министерство молодежи и спорта, Запорожский городской совет, Изюмская районная военная администрация (ВА), Кременская городская ВА, Рубежанская городская ВА, Горная городская ВА, Управление по вопросам гражданской защиты Краматорского городского совета, Исполком Криворожского городского совета, г. Кривой Рог, Кировоградская областная ВА, Львовская областная ВА, КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Рубежанского горсовета, Полтавская областная ВА, КНП "Рубежанская центральная городская больница", Старобельская городская ВА, Черкасский поселковый совет Днепропетровской обл, Управление соцзащиты населения Лиманского горсовета, Исполком Мировского сельсовета Никопольского района, Глееватский сельсовет Криворожского района, Карповская сельская территориальная громада Днепропетровской обл, Нивотрудовская сельская территориальная громада Днепропетровской обл., Северодонецкая городская ВА, Святовасильевская сельская территориальная громада Днепропетровской обл., Троицкая территориальная громада Павлоградского района, Царичанская поселковая территориальная громада Днепровского района Днепропетровской обл., Управление труда и социальной защиты населения Краматорского горсовета, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Попаснянская городская ВА, Золочевская поселковая ВА Харьковской обл, Циркуновская сельская ВА Харьковской обл., Пятихатская объединенная территориальная громада Каменского района Днепропетровской обл., Чугуевская городская ВА Чугуевского района Харьковской обл., Донецкая областная госадминистрация/ОВА, Харьковская областная госадминистрация/ОВА, Краснореченская поселковая ВА Луганской обл, Купянская городская территориальная громада, Лозовской городской совет Харьковской обл., Луганская областная госадминистрация/ОВА, Лисичанская городская ВА, Николаевская городская территориальная громада, Покровская городская ВА, Сватовская городская ВА, Старосалтовская поселковая ВА, Волчанская городская ВА Харьковская обл., Благовещенский городской совет Кировоградской обл, Долинский городской совет Кировоградской обл., Херсонский городской ВА, Херсонская областная коммунальная аварийно-спасательная служба, Компаниевский поселковый совет Кировоградской обл., Купянский городской ВА, Кропивницкий городской совет, ОО "Баба Элька", ОО "Центр исследований социальных перспектив Донбасса", Новомиргородский городской совет Кировоградской обл., Новоукраинский городской совет Кировоградской обл., Александрийский городской совет Кировоградской обл, Петровский поселковый совет Александрийского района Кировоградской обл., Субботцевский сельский совет Кировоградской обл, Святогорский городской ВА, ООО "Телерадиокомпания "Радио-Эра", ООО "Газета "МИГ", ООО "Слободской край", Николаевский городской совет, ОО "Крыголам", ОО "Интерньюз-Украина", ОО "Территория успеха", ОО "Украинский институт международной политики", Национальный союз журналистов Украины, Коммунальное учреждение "Центр молодежных инициатив" Каменского городского совета Днепропетровская обл, Департамент образования Каменского городского совета Днепропетровской обл., ОО "Антикризисный медиа-центр", ОО "Центр культурного развития "Тотем", БО "Украинская образовательная платформа", ОО "САМ ПИПЛ", Запорожский городской совет, ГП "Реинтеграция и восстановление", Управление образования администрации Индустриального района Харьковской обл.

Проект "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность (DOBRE)". Получатели: исполнительные комитеты Софиевского, Васильковского, Зеленодольского, Покровского, Царичанского поселковых советов Днепропетровской обл., Васильевский городской совет Запорожской обл., Кушугумский поселковый совет Запорожской обл., Ореховский городской ВА, Черниговский поселковый совет Запорожской обл, Акимовский поселковый совет Мелитопольского района, Нижневербицкий и Пядицкий сельские советы Ивано-Франковской обл., Исполком Новоукраинского городского совета Кировоградской обл., Компаниевский и Новопражский поселковые советы Кировоградской обл., Помошнянский городской совет Кировоградской обл, Баштанский городской совет, Березнеговатский поселковый совет Николаевской обл., Вознесенский городской совет, Галициновский сельский совет Николаевской обл., Снигиревский городской ВА, Шевченковский сельский совет Николаевской обл, Вишневецкий поселковый совет Тернопольской обл., Золотниковский сельский совет Тернопольской обл., Лановецкий городской совет Тернопольской обл., Подволочиский поселковый совет Тернопольской обл., Шумский городской совет Тернопольской обл., Великобурлукский поселковый ВА, Ольховский сельский ВА, Дергачевский городской ВА, Купянский городской ВА, Липецкий сельский ВА, Малиновский поселковый совет Харьковской обл., Мерефянский городской совет Харьковской обл., Оскольский сельский ВА, Исполнительный комитет Роганского поселкового совета Харьковской обл, Белозерский поселковый ВА, Борозенский сельский ВА, Бериславский городской ВА, Великокопановский сельский ВА, Калиновский поселковый ВА, Высокопольский поселковый совет Херсонской обл., Дарьевский сельский ВА, Кочубеевский сельский совет объединенной территориальной громады Херсонской обл, Музыковская сельская ВА, Новоалександровская сельская ВА, Присивашская сельская ВА, Чаплинская поселковая ВА, Чернобаевская сельская ВА, Гуляйпольский городской совет Запорожской обл., Камыш-Зорянский поселковый совет Запорожской обл., Пологовский городской совет Запорожской обл., Великокучуровский сельский совет Черновицкой обл, Вижницкий городской совет Черновицкой обл., Глыбокский поселковый совет Черновицкой обл., Недобоевский сельский совет Черновицкой обл., Усть-Путильский сельский совет Черновицкой обл., Хотинский городской совет Черновицкой обл., Коропский поселковый совет Черниговской обл. Лосиновский поселковый совет Черниговской обл., Нежинский городской совет Черниговской обл., Новгород-Северский городской совет Черниговской обл., Сновский городской совет Черниговской обл., Сосницкий поселковый совет Черниговской обл., Тупичевский сельский совет Черниговская обл., Аскания-Нова поселковый ВА Херсонской обл., Балаклейский городской ВА, Лозовской городской совет Харьковской обл., Печенежский поселковый ВА, Слобожанский поселковый совет Харьковской обл, Чугуевская городская ВА, Исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета, Кочубеевская сельская ВА, Новорайская сельская ВА, Нововоронцовская поселковая ВА, Тавричанская сельская ВА, Приютовский поселковый совет Кировоградской обл, Станиславская сельская ВА, Старосалтовская поселковая ВА, Великоалександровская поселковая ВА, Веселовский поселковый совет Запорожской обл., Высокопольский поселковый ВА, Тягинская сельская ВА, Исполнительный комитет Знаменского городского совета.

Проект "Повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления (ГОВЕРЛА)". Получатели: ГСЧС, Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Ассоциация объединенных территориальных общин", Бродовский, Городокский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Рава-Русский городские советы Львовской обл, Добротворский, Козовской, Оброшинский, Сокольницкий сельские советы Львовской обл., Диканьский, Оржицкий, Сенчанский поселковые советы Полтавской обл., Лубенский, Миргородский городские советы Полтавской обл., Владимирский, Гороховский, Киверцовский, Рожищенский городские советы Волынской обл, Боратинский, Вишневский, Зимнивский, Локачинский, Любешовский, Шацкий сельские советы Волынской обл., Волынский, Львовский, Полтавский, Житомирский, Ровенский, Закарпатский, Одесский областные ВА, Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, Болградский, Черноморский, Кодымский, Южненский городские советы Одесской обл, Доброславский, Сафьяновский, Визирский сельские советы Одесской обл., Корецкий, Костопольский, Острожский, Радивиловский, Сарненский, Здолбуновский городские советы Ровенской обл., Белокриницкий, Гощанский, Клесовский, Рокитновский поселковые советы Ровенской обл, Иршавский и Виноградовский городские советы Закарпатской обл., Белковский, Буштинский, Довжанский, Горинчевский, Межгорский, Полянский, Великобычковской и Ясинянский поселковые советы Закарпатской обл., Чудновский, Коростенский и Звягельский городские советы Житомирской обл, Черняховский, Гришковецкий, Иршанский, Хорошевский, Любарский, Тетеревский и Емильчинский поселковые советы Житомирской обл., Киптивский сельский совет Черниговской обл., ОО "Неправительственная организация "Современный формат", Черниговская областная ВА, Носовский и Бобровицкий городские советы Черниговской обл, Козелецкий, Сребнянский, Сухополовянский, Талалаевский и Варвинский поселковые советы Черниговской обл., Лебединский, Ахтырский, Роменский и Тростянецкий городские советы Сумской обл, Сумской областной ВА, Дубовязовский, Чернеччинский, Липоводолинский, Поповский поселковые советы Сумской обл., Харьковский областной ВА, Харьковский городской совет, Изюмский городской ВА, Барвенковский, Красноградский, Люботинский и Лозовской городские советы Харьковской обл, Донецкий, Краснокутский, Нововодолажский, Слобожанский и Высочанский поселковые советы Харьковской обл., Николаевский областной ВА, Николаевский городской совет, Новоодесский и Первомайский городские советы Николаевской обл., Доманевский, Казанковский, Кривоозерский, Веселиновский, Воскресенский и Врадиевский поселковые советы Николаевской обл, Черновицкая областная ВА, ОО "Агентство трансформаций "М.КЛАСС", ОО "Волынский ресурсный центр", ООО "Центр информационных и аналитических технологий", ОО "Интерньюз-Украина", Киевская областная ВА, ОО "Ассоциация молодежных работников Украины", ОО "Агентство по развитию частной инициативы", ОО "Крыголам", ОО "Сеть защиты национальных интересов "АНТС", ОО "Лаборатория законодательных инициатив", ОС "Коалиция реанимационный пакет реформ", ОО "Центр политических студий", БФ "Центр общественных инициатив", Академия труда, социальных отношений и туризма, Бучанский городской совет, Киевский городской совет, ГС ВОО "Национальная ассамблея людей с инвалидностью Украины", ОО "Европейский диалог", ОО "Институт мира и согласия", ОО "Гоулокал", Фонд развития общественных организаций "Западно-украинский ресурсный центр", "Ассоциация городов Украины", ОО "Школа управления", ОО "Коммуникация для изменений", ОО "Деспро", Балаклейская городская ВА, Куньевская сельская ВА, Ольховская сельская ВА, Роганская поселковая ВА, Савинская поселковая ВА, Циркуновская сельская ВА, Чкаловская поселковая ВА, Боровская поселковая ВА, Богодуховский и Чугуевский городские советы Харьковской обл., Зачепиловский, Малоданиловский, Новопокровский, Алексеевский, Песочинский и Шевченковский поселковые советы Харьковской обл., Вознесенский и Южноукраинский городские советы Николаевской обл, Арбузинский, Березанский, Братский, Бугский, Вольнозапорожский, Владимировский, Еланецкий, Коблевский, Мигиевский, Мостовский, Первомайский, Прибужановский, Синюхино-Бридский, Софиевский, Степовский, Широковский сельские советы Николаевской обл, Черниговский городской совет, Сумской городской совет, ОО "Центр исследования общества", ОО "Институт Киевская школа экономики", ОС "Агентство местного экономического развития Яворивщины", ОО "Северский институт региональных исследований".

Проект "Восстановление и ответственность через права человека (ПравоЗащита)". Получатели: Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Офис Генерального прокурора.

Проект "Справедливость для всех". Получатели: Государственная судебная администрация, МОН, Минюст, Верховный Суд, Национальная школа судей, Высший антикоррупционный суд, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей, БО "Всеукраинская коалиция по оказанию правовой помощи", ОО "Центр социальной адаптации", ОО "Центр общественной активности "Сити Хаб", ВОО "Ассоциация юристов Украины", ОО "Общество и право", ОО "Институт общественных инициатив", БО "Благотворительный фонд "Стена", ОО "Всеукраинская ассоциация центров предоставления административных услуг", Луганская областная общественная правозащитная женская организация "Чайка", ОО "Правовое единство", ОО "Чугуевская правозащитная группа", Одесская областная организация Всеукраинской ОО "Комитет избирателей Украины", ОО "Ассоциация следственных судей Украины", ОО "Общество "Украинский народный дом", ОО "Ассоциация женщин-юристок Украины "Юрфем", ОС "Украинская академия медиации", ОО "Ассоциация семейных медиаторов Украины", ОО "Фокус права", ОО "Фонд развития предпринимательства и реализации бизнес-идей", ОО "Институт прикладных гуманитарных исследований", ОО "Всеукраинская правозащитная организация "Юридическая сотня", ОО "Трус Хаундс".

Проект "Молодежь как проводник украинской национальной идентичности". Получатели: БО "Украинская образовательная платформа", ОО "Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности", Долинский городской совет, ОО "Молодая нация", Славутичский городской совет, ОО "МОЛОДЬ.СЛАВ.ЮА", Лозовской городской совет Харьковской обл., ОО "За Лозовщину!", Боровский поселковый совет, ОО "Фонд развития Боровской общины", Каховская городская территориальная община Херсонской обл, ОО "Фонд развития Каховской общины", ОО "Атланты", Ровенская городская территориальная община, "Ровенская областная библиотека для молодежи", ОО "Агентство устойчивого развития города", ОО "Горностаевское общественное формирование по охране общественного порядка "Сич", ОО "Аналитический центр развития города "ЗЕОН", Здолбуновский городской совет, ОО "Молодежь ТутСарата", Саратский поселковый совет, Петровская сельская территориальная община, Международная БО "Партнерство "Каждому ребенку", "Централизованная библиотечная система", "Виноградовская публичная библиотека", "Центральная государственная научно-техническая библиотека горно-металлургического комплекса Украины", Ивано-Франковская областная универсальная научная библиотека им. И. Франко, Кировоградская областная библиотека для молодежи им. Маланюка, Управление культуры и туризма Александрийского городского совета, Отдел культуры исполнительного комитета Смелянского городского совета, Централизованная библиотечная система Хмельницкой городской территориальной общины, Бурштынская городская территориальная община, Коломыйский городской совет, Солотвинский поселковый совет, Богородчанский поселковый совет, Белоцерковская городская территориальная община, Васильковский городской совет, Высочанский поселковый совет, Слобожанский поселковый совет, Гощанский поселковый совет

Острожский городской совет, Исполнительный комитет Черноморского городского совета, Подольская городская территориальная община,

Рожищенский городской совет, Батовский поселковый совет, Довжанский сельский совет, БО "Благотворительный фонд "Содружество", ОО "Строим Украину Вместе", ОО "Ахтырский молодежный центр", ОО "Развитие вместе", ОО "Пикс Лаб", Бородянский поселковый совет, ОО "Свободные калушские люди", "Ровенская областная библиотека для молодежи", ОО "Креативное пространство Креденц", "Винницкий областной молодежный центр "Квадрат", "Молодежный центр Черновцов "Резиденция молодежи", ОО "Молодежный центр Днепра", "Центр молодежных инициатив" Каменского городского совета, ОО "Молодежный центр Кировоградской обл.", ОО "Молодежный ресурсный центр Новые крылья", ОО "Молодежь 3.0", Переяславский городской совет, ОО "Переяславский клуб "Джура", Великодимерский поселковый совет, Первомайский, Шевченковский, Галициновский сельские советы Николаевской обл, Апостоловский городской совет, Широковский сельский совет, Гостомельский поселковый ВА, предприятие "Системные решения", ООО "Зе ван инновейшен вотер текнолоджис", Фермерское хозяйство "Володар-С", "Институт модернизации содержания образования", Национальный банк Украины, ОО "Молодвиж", ООО "Бренд румио", ООО "Киевмюзикфильм", 33 физических лица-предпринимателя.

Проект "Местное наблюдение за выборами и политическими процессами". Средства в рамках его реализации получила ОО "Общественная сеть "ОПОРА".

Проект "Программа эффективной и ответственной политики (U-RAP) (Компонент ІІІ)". Получатели: ЦИК, НАПК.

В рамках проекта "РАДА: следующее поколение" реципиентами выступили Управление делами Аппарата ВРУ, Секретариат Кабмина, Исследовательская служба ВРУ.

Направление второе - "Экономическое развитие"

Проект "Программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО)". Получатели средств: Всеукраинская ассоциация общин, ЧП "Консультационный центр АВМ 3", ГС "Ассоциация управляемого опыления "БИСАГРО", ООО "Агрофокус", ООО "АГГИК", ООО "Никдария", ООО "Кооператив агровесна", ООО "Аврора", ЧП "Консультационный центр АВМ 2", ГС "Ю-Фуд", Государственная опытная станция птицеводства Национальной академии аграрных наук, ЧП "Аскон", ООО АГАТ-ЮГ", ЧАО "Компания "БАСТИОН", ОО "Херсонская областная сельскохозяйственная совещательная служба", ООО "Агрофирма "ОЛЬВИЯ", ОО "Запорожский информационно-консультационный центр "Агро-Таврия", ООО "Акваферма Тилигул", ФХ "Лада 2008", СООО "ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ПО РАЗВЕДЕНИЮ ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБ "МЖА", ООО "Центр поддержки экспорта КТПП", ООО "Медик Мишка", Фонд развития общественных организаций "Западно-украинский ресурсный центр", ООО "Стодола", ООО "АГ-БАГ-УКРАИНА", ООО "Деснянские зори", ФХ Фортуна-Агро-V, ОСОК "Господар", ООО "ХПП Добронадиевское", ООО "Каменка-Бугский комбикормовый завод", ООО "ТД "СПГ-Партнер", ООО "Традекс Агри", БО "Львовская аграрная совещательная служба", ООО "Первый органический питомник", ООО "ЮТЕКА", СОК "Зерновой", ООО "Адама Украина", ООО "АГКОД", ООО "АГРО АРЕНА", ООО "АГРОФИРМА ИМ ШЕВЧЕНКО", ООО "Агроплюс 2006", ООО "Агрофирма "Свитанок", ООО "АПОГЕЙ АГРО", ООО "БАДВАСЫ", ООО "КЕАРФИЛД", ООО "Первый кооперативный элеватор", ООО "Ковьяговское", ООО "Полесье - Гарант", ОО "Ю-Фуд", ООО "Украинская Элеваторная Компания", ООО "УКРАВИТ САЙЕНС ПАРК", ООО "Урочище Журавское", ФХ "Аделаида", ООО "Агро-Любарь", ООО "Агрико Украина", ООО "Фирма "Династия", ООО "МЕГА КОРМ", Организация водопользователей "Первая", ООО "Вилия-Продукт", Организация водопользователей "Вода жизни", ООО "Стронг Энерджи Запад", ООО "ЯВИР-ИНВЕСТ", СООО "Воля", СОК "Дары Береговщины", СК "Файна Поляна", ФХ "ВОДОЛЕЙ-55", ООО "МАЯК-3", ООО "Лохвицкий комбикормовый завод", ООО "Органик Стандарт", ООО "ЛАТИ АНАЛИТИК", ООО "Д-МИКС", ООО "ФРЕНДТ", ООО "СМАРТФАРМИНГ", ООО "Агрилаб", ООО "Центр инноваций и цифровых трансформаций бизнеса", ООО "СОУЛ КАПИТАЛ", ГС "Мукомолы Украины", ООО "АБМ-ТРЕЙД", ЧАО "Концерн Хлибпром", ООО "Рено", ООО "Агро-Юг-Сервис", ООО "Фирма ДИАМАНТ ЛТД", ООО "Мовер Мил", ООО "ТД Эльдорадо", ООО "Компания "Укрбакалия", ЧП "Экспресс", ООО "Джи Пи Агро", Ивановский сельский совет Черновской обл., Остерский городской совет Черновской обл., ООО "Херсонземпроект", Организация водопользователей "КВИТУЧИЕ ЛАНЫ", ООО "ФК "АКТИВИТИС", Солоницевский поселковый совет Харьковской обл., Роганская поселковая военная администрация Харьковской обл, Песочинский поселковый совет Харьковской обл., ОО "Ассоциация специалистов землеустройства Украины", ООО "ПКФ ВЕЛИКОМ", ООО "ДИКАНЬКАМЛИН", ООО "ЭСКА КАПИТАЛ", ООО "СТОЛИЧНЫЙ МЛИН", ЧП "ВИЛИС", ООО "АГРОТРЕЙД-2000", Терезинский поселковый совет Киевской обл, ООО "НОВОУКРАИНСКИЙ КОМБИНАТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ", Организация водопользователей "СИЛЬНАЯ ВОДА", ОО "Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", ООО "Запад Агробизнес", ООО "Агроресурс-А", ООО "Химагромаркетинг", ФХ "Эдем", БО "Благотворительный фонд "СУПЕРЛЮДИ", ЧП "ОЛИЯР", ООО "Нормагро", ООО "Божковский комбикормовый завод", организации водопользователей "Лесиные источники", "Рацивская", "Апрельский источник", "Чернявская мелиоративная оросительная система", "Довгалевская", "Ингулецкая", "НАГИРНЯНСКИЙ ЛАН", "ОРЛОВСКИЙ ЛАН", "РЕЙН", "ЩЕДРАЯ ЗЕМЛЯ", "АКВА ЛАЙФ", "ИСТОЧНИК 1" и "ЛИМАНЕЦКАЯ", ООО "МАКОШ МИНЕРАЛ", ООО "АГРИАНАЛИТИКА", ООО "ТЕРРА", ОО "ЛИН ИНСТИТУТ УКРАИНА", ООО "РИКОН-ЛАЙН", ООО "Агрофирма "Возрождение", ФХ "Колос", ЧП "ЛЮКС-ОЙЛ", ОО "Официальная сельскохозяйственная совещательная служба", ООО "Лион Логистик Украина", ОО "Сельскохозяйственный совещательный центр "Фермерская страна", адвокатское объединение "МОРИС ГРУП", ОО "Одесская областная сельскохозяйственная совещательная служба "Центр развития и правовой поддержки села", ООО Фирма "Астарта-Киев", ООО "Астарта Агро Протеин".

Проект "Программа Миссии USAID в Украине "Урожай". Получатели: Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Всеукраинская ассоциация общин", Индивидуальные фермеры, университеты, научно-исследовательские учреждения, организации водопользователей, сельскохозяйственные ассоциации, национальные и местные общественные организации, областные и местные администрации и другие реципиенты, которые будут определены на основе конкурсного отбора

Проект "Экономическая поддержка Украины". Получатели: Государственная таможенная служба, Ставненский сельский совет Ужгородского района Закарпатской обл, ООО "Барышевская зерновая компания", ООО СП "Нибулон", ООО "Девелопмент Рени Терминал", Госагентство восстановления и развития инфраструктуры, ГП "Администрация морских портов Украины", ГП "Ренийский морской торговый порт", ООО "Злата-Трейд", ООО "Урочище Журавское", ЧП "Феникс Агро", ООО "Так-Агро", ООО "ДВК", ООО "Лебедь Агро", ООО НВА "Жемчужина Подолья", ССТ "ТГДСБ Чернобыль", АО "Украинская железная дорога", ОО "Украинская Академия лидерства", Исполнительный комитет Нововолынского городского совета, ООО "ЗЕРНО АГРО-ТРЕЙД", ООО "АЛМЕЙДА ГРУПП", ООО "АР Борисполь", ООО "Черниговская индустриальная молочная компания", ООО "Аскет Шиппинг", ООО "Добродия Трейд", МЧП Фирма "Эридон", ООО "УЗТК ТРЕЙД", ООО "НИДЕРА АГРО", ООО "УКРАИНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ ЛОГИСТИКА", ООО "СИГНЕТ-ЦЕНТР", ООО "НПФ "УРОЖАЙ", ООО "Трайгон Фарминг Харьков", ООО "Суффле Агро Украина", ООО "Хорошая Логистика", ООО "ТРАЙГОН-ЭКСПОРТ", ООО "Эликсир Украина", ГП "Морской торговый порт "Южный", ГП "Измаильский морской торговый порт", ООО "АГРО-ОРМС", ФХ "КУШПИТ", СООО "АГРОКО", ЧП "Агрофирма "Колокола", ООО "Кищенцы", ПАО "ПОЛТАВСКИЙ маслоэкстракционный завод - КЕРНЕЛ ГРУПП", Служба восстановления и развития инфраструктуры в Винницкой, Волынской Закарпатской, Одесской и Черновицкой обл., ООО НПФ "Микрохим", Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Национальный университет "Львовская политехника", ООО "ТОП ЛИДЕР", Украинская зерновая ассоциация, Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", ООО "АгроКИМ", ООО "Н'ЮНИТ", ООО "Агрофирма "Ивановка АГ", ООО "Спайк Маркетинг", ООО "Завод Кобзаренко", ООО "Речной порт "Орловка", ОО "Лин Институт Украина", ООО "КранТехЭлектро", Фонд Развития Общественных Организаций, "Западно-Украинский Ресурсный Центр", ОО "Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", ООО "Агропромышленная компания "Магнат", ГП "Морской торговый порт "Черноморск", ООО "Традекс Агри", Кролевецкий городской совет Сумской обл., Исполнительный комитет Черноморского городского совета Одесской обл., Кривоозерский поселковый совет Николаевская обл., Белгород-Днестровский городской совет, Болградский городской совет Одесской обл, Исполнительный комитет Бродовского городского совета, Доброславский поселковый совет, Кодымский городской совет, Исполнительный комитет Новоодесского городского совета, Первомайский городской совет, Жовковский городской совет, Костопольский городской совет, ФХ "Органик Системс", ООО "НОВОТЕХ-ТЕРМИНАЛ", ООО "Бруклин-Киев", Частное Малое Предприятие "Дайяна", Изюмская городская ВА, Лубенский городской совет Полтавской обл, Крестьянское фермерское хозяйство "Украина".

Проект "Инвестиции для устойчивости бизнеса". Получатели: "Независимая ассоциация банков Украины", Фонд гарантирования вкладов физических лиц, НКЦБФР, Министерство экономики, ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках", Национальный банк Украины, Фонд развития предпринимательства, ПАО "Национальный депозитарий Украины", ООО "Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве", АО "Государственный сберегательный банк Украины", ЧАО "Страховая компания "Универсальная", АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", АО "ОТП БАНК", ООО "КАРАТ", ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ АКТИВИТИС", ООО "ЮТЕРМ Украина", ООО "СУЗИРЬЯ ЦЕНТР", ООО "БЕСТ ЛИЗИНГ", ООО "Торговый дом "Дельта", ООО "ПКМЗ "ФАСАД", ООО "Фавор", ООО "Югфуд", ООО "ТПК-ЦЕНТР".

Проект "Конкурентоспособная экономика Украины". Получатели: Государственная регуляторная служба, Министерство экономики, ГУ "Офис по развитию предпринимательства и экспорта", Минцифры, Министерство финансов, ПАО "Экспортно-кредитное агентство", ООО "Грегори", ГУ "Фонд развития инноваций", Департамент экономической политики Львовской областной государственной администрации, Львовский городской совет, Ровенский областной ВА, ГС "Национальная туристическая организация Украины", ООО "Бродерикс Украина", ОО "Хаб под Зонтиком", ОО "Сам Пипл", ОО "Центр противодействия коррупции", ОС "Юкрейниан Фуд Мануфекчерез Алайнс", Ассоциация "ИТ Компаний Винницы", ГУ "Офис по привлечению и поддержке инвестиций", "Украинский католический университет", ОО "Образовательно-производственный кластер", ООО "Кинли", ОО "Львов Тех Кластер", ОО "Львовский мебельный кластер", ОС "Диджитал Юкрейн", ОС "Украинский Кластер Автостроения и Мобильности", ООО "Фуд Воркс", ООО "Атон Сервис", Ассоциация "Львовский Кластер Информационных Технологий и Бизнес-услуг", ООО "ОЛВУД", ООО "Ровенская продуктовая компания", ООО "АРАМИС", ГС "Мебельный Кластер Ровенщины", ОО "Винницкий Клуб Деловых Людей", ООО "ЭСПЕР", ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГАЛИЦКАЯ СВИЖИНА", ООО "ДЕУС РОБОТС", ООО "Термо-Изол", ООО "Сахара", ООО "ВОРСКЛА-МОДА", ООО "ПЭТ Технолоджиз", ООО ВЗ "Горизонт", ООО "Промавтоматика Винница", ООО "ДЖИ ЭФ ЕС", ООО "Зе Гуд Пластик Компани Украина", ООО "КВИТКА ПРО", ООО "Юджин ЛТД", ООО "ОП "Моторимпекс", ООО "ВУД ИНТЕРНАЦИОНАЛ", ООО "РЕНОПЛАСТ", ООО "ВБК "Элит-Проектбуд", ООО "РОСТ", ООО "Торговый Дом "Фреш Маркет", ОО "Прометеус", ООО "Рибас Хотелс Групп", ООО "К.ТЕКС", Частное многопрофильное предприятие "Вимал", ЧАО "ТерА", ООО "ДИВЕТРО", ООО НПП "РИЧ", ООО "Фабрика бакалейных продуктов", ООО "С-Инжиниринг", ЧАО "Дубенский завод резиново-технических изделий", ООО "Завод Евроформат", ООО "Гютерсон Украина", ООО "Орион.Групп", ООО "Вармхаус Групп", ООО "ЦИТИУС С", ОДО "Стрый Авто", ООО "Телекоммуникационные Технологии", ООО "Зерновой Дом", ООО "ДейриКо", ООО "НЕВЕРДАРК", ЧАО "Мономах", ООО "ФДМ БУД", ООО "Спецтехоснастка", ООО "Велотрейд", ООО "Сумская мясная компания", ООО "Техно-Друк", ООО "Виконенко", ООО "Меткаспостач", ООО "ТК-Домашний текстиль", ЧАО "Львовский хладокомбинат", ООО "Холдинговая компания "Энергомонтажвентиляция", ООО "Производственно-коммерческое предприятие Паритет-К", ООО "Артметалл Украина", ОДО "Львовагромашпроект", ООО "Рива-Сталь", ООО "Завод Укрбудмаш", ЧП "Рекламное агентство "Ситиарт", ООО "Экспресс Пружины", ООО "АВМ АМПЕР", ООО "СавВАТС", ООО "Научно-производственное объединение "Союзэнергомаш", ООО "Завод Кобзаренко", ООО Производственная коммерческая фирма "Электропромремонт", ООО "Д Лайт", ООО "Армакс МГ", ООО "Бренд Стратегия", ОС "Альянс Украинских Экспортеров", ОО "Фонд Институционального Развития", ООО "Завод Специального Оборудования", ООО "Бемби", ОО "Украина Фуд Нация", ФГ "Органик Системс", ООО "Лемберг Беттери", ООО "Листпак", ООО "ЭКСТРИМ ЛТД", ООО "Стилнет", ООО "Компания "Фуд Пак", ООО "СЕМ ЭКОПАК", ООО "Полистил", ООО "Коллар Компани", ООО "Украинская фабрика стальных продуктов", ЧП "ПКП "АРИЯ-Украина", ЧАО "Полтавский алмазный инструмент", ООО "Мебельный стандарт", ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", ООО "Викналенд", АО "Черкасский автобус", ООО "Лебединский деревообрабатывающий комбинат", ООО "Эверласт", ООО "Велес-Агро ЛТД.", ООО "Белуко", ООО "ПК "ПОЖМАШИНА", ЧП "ИННАТЕКС", ООО "Склоресурс", ООО "Уайт Бокс Уоркшоп", ООО "ТИКПАК", ООО "Доминик 777", ООО "Белоцерковский завод "Трибо", ООО "Киевский завод ПТО", ООО "ГРИН КУЛ", ООО "Экорембуд", ООО "Завод Промлит", ООО "ТРЕЙД МАСТЕР ГРУП", ООО "АЛЬБА БОАТ", ОО "Сами Эдюкейшн", ООО "РЕФАБ", ФГ "Эко Берри", ООО "Созвездие Центр", ООО "Гудевас", ООО "Торговый Дом "Теплоцентр", ООО "Экта-Пром", ООО "Футуро Трейд", ООО "Завод упаковочного оборудования "Термо-Пак", ООО "Совместное предприятие "Укринтерм", ЧАО "Богуславская сельхозтехника", ООО "Винмашпостач", ООО "ПЕТМАЙСТЕР", ООО "ШИЛЗ", ООО "Континент-Групп", ООО "Мебель - Техностиль", ООО "Валтекс", ООО "ЮТЕРМ Украина", Запорожская торгово-промышленная палата, ЧП "ДЕЛИЦИЯ +", ЧП "Транс-Авто-Д", ЧАО "Тернопольский молокозавод", ООО "Сетка Запад Украина", ООО "Рыбоконсервный завод "Южный", ООО "Планета Пластик", ООО "ДЮНА-ВЕСТА", ООО "Компания "Юнивест Маркетинг", ООО "ЭКО-СНЕК", ЧП "Научно-производственная фирма "VD MAIS", ООО "МВ Стеллар", Частное научно-производственное предприятие "Микротех", Ассоциация предприятий-производителей техники и оборудования для агропромышленного комплекса "Украгромаш", ООО "ЛЕКОРНА", ЧАО "Производственно-коммерческая фирма "ЛЕСЯ", ООО "Морган Фениче", ЧАО "Стальканат", ООО "ТАЙЛ", ООО "Кормотех", ЧП "Производственно-торговая компания "Лукас", ООО "Промышленно-строительная группа Ковальская", ООО "Свит Лайф Компани", ООО "Нова-Пак", ООО "Производственное предприятие "Инегва", ООО "КОФИС", ООО "САНИМЕД-М", ЧП "Компания "Софторг".

Проект "Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины". Получатели: Министерство экономики, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерство финансов, Фонд государственного имущества, АО "Прозорро. Продажи", Фастовский городской совет, Макаровский поселковый совет, Бышевский сельский совет, ОО "Интерньюз-Украина".

Проект "Деятельность по проведению аудита прямой бюджетной поддержки Правительства Украины по проекту USAID". Получатель только один - Министерство финансов.

Направление третье - "Критическая инфраструктура"

"Проект энергетической безопасности Украины". Получатели: Министерство энергетики, КП "КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО", концерн "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", АО "Николаевоблэнерго", АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", КП "Теплоэнерго" Кременчугского городского совета, КП "Полтаватеплоэнерго", КП "Винницагортеплоэнерго", КП "Теплокоммунэнерго", АО "Укрзализныця", АО "ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ", АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ", АО "ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ", АО "Херсонгаз", КП "Херсонтеплоэнерго", КП "Житомиртеплокоммунэнерго", КП "Белоцерковтеплосеть", КП "Полтаватеплоэнерго", КП "Васильковтеплосеть", КП "Хмельницктеплокоммунэнерго", КП "Броварытепловодоэнергия", КП "Харьковские тепловые сети", КП "Николаевоблтеплоэнерго", КП "Донецктеплокоммунэнерго", АО "Энергоатом", АО "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ГП "Нафтогазбезпека", КП "Теплоэнерго", КП "Гортепловодоэнергия", ГКП "Луцктепло", АО "Облтеплокоммунэнерго", КП "Дубнокоммунэнергия", КП "Тепловик", Госагентство восстановления и развития инфраструктуры, ПАО "Запорожьеоблэнерго", АО "Чернигивоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго", КП "Львовтеплоэнерго", КП "Львовводоканал", КП "Полессктеплокоммунэнерго", КП "Лозовсктеплоэнерго", КП "Винницаоблтеплоэнерго", КП "Изюмские теплосети", КП "Чугуевтепло", АО "Херсонская ТЭЦ", КП "ИЗМАИЛТЕПЛОКОМУНЭНЕРГО", КП "Балаклейские тепловые сети", КП "Южтеплокоммунэнерго", КП "Павлоградтеплоэнерго", КП "Черкассытеплокоммунэнерго", КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго", ЧАО "Киевводоканал", КП "Черниговводоканал", АО "Херсоноблэнерго", ООО "Газораспределительные сети Украины", ГП "Уквугилля", ООО "ИНФОКС", АО "Оператор рынка", ПАО "Харьковская ТЭЦ-5", ООО "Кременчугская ТЭЦ", Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго", ГСП "Чернобыльская АЭС", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", ПАО "Донбассэнерго", ПАО "Укртатнафта", КП "Прилукитепловодоснабжение", ООО "Ривнетеплоэнерго", КП "Бердичивтеплоэнерго", КП "Червоноградтеплокоммунэнерго", КП "Глуховский тепловой район", КП "Ладжитлосервис", КП "Нововолынсктеплокоммунэнерго" КП "Ромникомунтепло", КП "Стрийтеплоэнерго", КП "Владимиртепло", КП "Вишневсктеплоэнерго", КП "Белгород-Днестровсктеплоэнерго", КП "Горводоканал", КП "Полтававодоканал", КП "Водоканал", ПАО "ЦЕНТРЭНЕРГО", ПАО "Укрнафта", КП "Обуховтеплотрансбуд", ООО "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ", АО "ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО", АО "ДТЭК ДНЕПРЭНЕРГО", КП "Компания "Вода Донбасса", КП "Горводоканал", КП "Черниговводоканал", КП "Черноморскводоканал", КП "Днепр-Кировоград", КП "Зеленодольский городской водоканал", КП "Жилловик", КП "Шостка Горсвет", Киевская городская клиническая больница скорой помощи, Обуховская многопрофильная больница, Николаевская областная клиническая больница", Шосткинская центральная районная больница, Сумской областной клинический кардиологический центр, Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению, Славутичский городской совет.

Проект "Обеспечение энергоснабжения, повышение устойчивости и сообщения (SPARC)". Получатели: Министерство энергетики, предприятия, организации, осуществляющие деятельность в сфере энергетики и теплоснабжения.

Проект "Прозрачность энергетического сектора". Получатели: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ОО "ДИКСИ ГРУПП".

Проект "Программа поддержки восстановления Украины" предоставлял финансирование Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры.

Направление четвертое - "Охрана здоровья'я"

Проект "Поддержка реформы здравоохранения". Получатели: Минздрав, Национальная служба здравоохранения.

Проект "Безопасные, финансово доступные и эффективные лекарственные средства для украинцев (Безопасные и доступные лекарства) - SAFE Med". Получатели: Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья, ГП "Медицинские закупки Украины", ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины", ГП "Электронное здоровье", Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, "Одесская областная база специального медицинского снабжения", Николаевская областная база специального медицинского снабжения, областные центры контроля и профилактики болезней МОЗ, КП "Аптечное объединение "Фармация", ОКП "Фармация".

Проект "Развитие устойчивой системы общественного здоровья". Получатели: ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", БО "Центр психического здоровья и травматерапии "Интеграция", ОО "Безбарьерность", ОО "Ассоциация специалистов по разрешению конфликтов и социальной и психологической поддержки "Слова помогают", Всеукраинская БО "Конвиктус Украина", ОО "Пространство Возможностей", БО "Благотворительный фонд "Центр взаимопомощи "Спасем Украину", БО "Свет надежды", БО "Фонд Ореховый дом", ОО "Мы из Украины", ОС "Коалиция за вакцинацию", ОО "Вернись к мирной жизни", БО "Благотворительный фонд "Круг семьи", КНП "Овручский центр первичной медико-санитарной помощи", ОО "Ресурсный центр "Лесная поляна", КП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Кролевецкого городского совета, ОО "Всеукраинская ассоциация специалистов по общественному здоровью", ГС "Национальная психологическая ассоциация".

Проект "Поддержка усилий в противодействии туберкулезу в Украине". Получатели: КНП "Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр", КП "Полтавский областной клинический противотуберкулезный диспансер", ГУ "Центр общественного здоровья МЗ", КНП "Областной клинический противотуберкулезный диспансер", КНП "Черкасский областной противотуберкулезный диспансер Черкасского областного совета", КНП "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр", КНП "Одесский областной центр социально значимых болезней", КНП "Запорожский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр", КНП "Фтизиопульмонологический медицинский центр", КНП "Кировоградский областной фтизиопульмонологический медицинский центр Кировоградского облсовета", ГУ "Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ", ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ", КНП "Областной клинический фтизиопульмонологический лечебно-диагностический центр", КП "Ровенская областная инфекционная больница", КНП "Винницкий областной клинический фтизиопульмонологический центр", областные центры контроля и профилактики болезней МЗ, КНП "Черниговская областная больница", Городнянский городской совет, Глыбокский поселковый совет, КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи", Царичанский поселковый совет, Городенковский городской совет, КНП "Городенковская многопрофильная больница интенсивного лечения", КП "Городенковский некоммерческий центр первичной медицинской помощи", Макаровский поселковый совет, КНП "Макаровская многопрофильная больница интенсивного лечения", КНП "Макаровский центр первичной медико-санитарной помощи", Решетиловский городской совет, КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Решетиловского городского совета Полтавской обл.", КНП "Дубровицкая городская больница", Дубровицкий городской совет, КНП "Дубровицкий центр первичной медико-санитарной помощи", Хмельницкий городской совет, КНП "Хмельницкий центр первичной медико-санитарной помощи", КП "Гороховская многопрофильная больница Гороховского городского совета", Гороховский городской совет, КНП "Гороховский центр первичной медицинской помощи", КНП "Иваничевская многопрофильная больница", КНП "Иваничевский центр первичной медико-санитарной помощи", Исполнительный комитет Звягельского городского совета, КНП "Звягельская многопрофильная больница",

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи", Департамент здравоохранения Ивано-Франковской областной государственной администрации, КНП "Ивано-Франковский областной фтизиопульмонологический центр Ивано-Франковского областного совета", КНП "Хмельницкий областной фтизиопульмонологический медицинский центр", КНП "Луганский областной медицинский центр социально опасных инфекционных болезней", КНП "Региональный клинический фтизиопульмонологический медицинский центр", КНП "Тернопольский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр", КНП "Областной противотуберкулезный диспансер", КНП Харьковского областного совета "Областной фтизиопульмонологический центр", областное КНП "Черновицкий областной медицинский центр социально значимых болезней", КП "Волынская областная инфекционная больница".

Проект "Внедрение инноваций для лечения ТБ в Украине". Получатели: КНП "Черкасский областной противотуберкулезный диспансер", КНП Харьковского областного совета "Областной противотуберкулезный диспансер № 1", КНП "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр", КНП "Одесский областной центр социально значимых болезней".

Проект "Инновации для преодоления эпидемии ВИЧ". Получатели: ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины", БО "100 процентов жизни Ивано-Франковск", БО "Благотворительный фонд Украинский ресурсный центр", ОО "Исток", БО "100 процентов жизни. Киевский регион", БО "Сто процентов жизни. Черкассы", ОО "Синергия душ", ОО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ", БО "100 процентов жизни Днепровский регион", БФ "Пусть твое сердце бьется", БО "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД", БО "Свет Надежды", БО "Свободная Зона", БО "Черниговское отделение Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД", БО "Сеть 100 процентов жизни Днепр", БО "Сеть 100 процентов жизни. Запорожье", Кировоградское областное отделение Всеукраинской благотворительной организации "Сеть людей, живущих с ВИЧ".

Проект "REACH 95: Доступность качественных услуг по ВИЧ в учреждениях здравоохранения Украины". Получатели: ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины", Департаменты и управления здравоохранения: Николаевской, Полтавской, Закарпатской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Херсонской, Львовской, и Днепропетровской ОГА.

Проект "Реабилитация в Украине (Rehab4U)". Финансирование получил Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого.

Направление пятое - "Переходный период и гуманитарная помощь"

Проект "Укрепление общественного доверия (UCBI - 4)". Получатели: Министерство экономики, Харьковский городской совет, Запорожский городской совет, Управление образования Новобаварского района Харьковского городского совета, Департамент гражданской защиты Харьковской ОГА, Управление по вопросам гражданской защиты Краматорского городского совета, Государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования", АО "Укрзализныця", Производственное подразделение "Одесская объединенная дирекция железнодорожных перевозок", Главное управление ГСЧС в Харьковской области, Аварийно-спасательный отряд спецназначения ГСЧС в Сумской области, Исполнительный комитет Ново Радио", "ДИИ-Украина", "Институт Просвещения", "СХИД", "Ре:Освіта", "Крымский центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", "Центр общественных инициатив "Донбасс", "СМИ-НИ Кривой Рог", "Центр изучения реформ", "Харьковский Медиа Хаб", "Украинская ассоциация культурологов - Львов", "Ресурсный центр общественных инициатив", "РОБИМО", "ИНСАЙНС", "Фонд устойчивых медиа", "Момент прочности". Благотворительные организации: "Украинская образовательная платформа", "Координационный гуманитарный центр", "БФ "Восстановление Украины", "БИХАЙНД БЛУ АЙЗ ФАУНДЕЙШН", БФ "Соломенские котики", "Благотворительный фонд "За Херсонщину", "Благотворительный фонд "Крылья Фундейшн", "Международный благотворительный фонд "Сейвд", Херсонский областной благотворительный фонд "Объединение". Коммунальные учреждения и предприятия: КП "ИННОВАТОР", Офис реформ Харькова, "Центр финансово-статистического анализа и материально-технического обеспечения образовательных учреждений" Запорожского областного совета. Частные компании: "Актив-Групп", "ЮНЕЙШН" и "МКК".

Что дальше

28 января Госдеп США пересмотрел свое решение о приостановлении финансирования программ USAID, введя ряд исключений. Прежде всего они распространяются на гуманитарные программы, которые предоставляют "основные жизненно важные лекарства, медицинские услуги, еду, жилье и помощь на проживание, а также расходные материалы и разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи".

Накануне издание The New York Times написало, что решение о приостановлении финансирования некоторых программ USAID может привести к преждевременной смерти более 600 тысяч человек только в Южноафриканской Республике, которые не смогут вовремя и в полном объеме получить лечение от ВИЧ.

Похоже, что важность финансирования USAID понимают и в Офисе президента. В конце концов, именно за средства США реализуется и государственная программа "Ты как?" под патронатом первой леди Елены Зеленской. Накануне заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук анонсировала "предметные консультации" с США по восстановлению финансирования гуманитарных проектов.

Одновременно президент Владимир Зеленский поручил правительству определиться с перечнем приоритетных программ, финансирование которых можно было бы осуществлять из государственного бюджета.

"Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть - обсудим с европейцами и американцами", - сказал Зеленский.