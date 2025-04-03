О запуске нового этапа в реформе ВЛК сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Фокус.

Минобороны запустило электронный кабинет ВВК

С 1 апреля все выводы медкомиссий будут формироваться в электронном формате. В новой системе уже зарегистрировались более 12 тысяч членов ВВК, и за месяц они выполнили более 100 тысяч различных операций в электронных кабинетах.

"Это доказывает, что система работает и готова к масштабированию. Кстати, Львовщина — наш пилотный регион — показала очень крутые результаты в тестировании", — отметила Черногоренко.

Заработал электронный кабинет ВВК: что нужно знать

В Волынском областном ТЦК уточнили, что с 1 апреля стартовал второй этап внедрения электронных постановлений ВВК. Теперь медкомиссии обязаны оформлять справки и свидетельства о болезни исключительно в электронном формате.

Все постановления ВВК будут оформляться через Медицинскую информационную систему ВСУ. Электронные направления на медосмотр, сформированные в реестре "Оберіг", будут автоматически появляться в кабинетах. Выводы тоже автоматически будут передаваться в реестр.

В ТЦК выделили три преимущества этих изменений: документы можно будет оформлять быстрее, бюрократии станет меньше, а военным и военнообязанным будет удобнее.

"Это значительно упростит процессы и сократит сроки рассмотрения заявлений", — добавила пресс-служба.

Напомним, в Минэкономики сообщили, что с 1 апреля потеряют отсрочку работники, забронированные по старой системе. Отмечается, что большинство компаний уже подтвердили свой статус и перебронировали сотрудников.

Военнообязанные, которые ранее были признаны ВВК ограниченно годными, имеют время до 5 июня на то, чтобы снова пройти медосмотр. Тех, кто не успеет обновить статус в этот срок, оштрафуют.