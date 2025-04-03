Соединённые Штаты не намерены покидать НАТО, а президент Дональд Трамп поддерживает Североатлантический союз. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в четверг перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Рубио осудил, как он выразился, истерию, которую, по его словам, раздувают СМИ, утверждающие, что Трамп хотел бы вывести США из НАТО.

Рубио также вновь повторил требование Трампа о том, что все страны-члены союза должны тратить на оборону не менее 5% ВВП. Он подчеркнул, что это касается и США. Пока ни одна из стран НАТО не достигла такого уровня расходов, официально рекомендованный сейчас уровень расходов на оборону - 2% ВВП, некоторые страны заявили о готовности повысить их до 3%.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что одной из тем обсуждений на встрече будет защита территории стран-членов союза от угрозы со стороны России, которая, по его мнению, будет существовать и после мирного соглашения, которое, как он надеется, положит конец войне в Украине. Рютте подчеркнул, что считает США надёжным союзником.

Ряд представителей европейских стран-членов НАТО подчеркнули, что Европа готова брать на себя больше ответственности за безопасность. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны ЕС намерены в течение 4-х лет дополнительно потратить на оборону 800 миллиардов евро. Это предложение Еврокомиссии, которое пока не было одобрено.

Ряд прежних высказываний президента Трампа некоторые политики и СМИ трактовали как его нежелание прийти на помощь союзникам по НАТО в случае нападения на них - если эти страны недостаточно, по мнению президента США, расходовали средства на оборону.

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