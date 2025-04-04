Это перевод заметки, опубликованной на сайте BBC News. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Китайский по происхождению TikTok должен быть продан в США американской компании до 5 апреля — либо ему придется прекратить работу на территории этой страны.

Список претендентов включает самые разные фирмы, от американских IT-гигантов до британского предпринимателя, которого называют «королем домашнего порно».

При этом TikTok и его владелец, китайская компания ByteDance, до сих пор официально не заявили, что согласны продать бизнес в США.

Кроме того, они по-прежнему оспаривают само обоснование специально принятого в прошлом году закона, по которому они обязаны организовать продажу — утверждение, что TikTok связан с властями Китая и потому представляет угрозу национальной безопасности.

К тому же неясно, что именно будет продано, в частности, что будет с алгоритмом TikTok, который определяет, что показывать конкретному пользователю, и считается одним из главных факторов успеха соцсети.

«TikTok без его алгоритма — это как Гарри Поттер без волшебной палочки. Он просто потеряет свою силу», — объясняет главный аналитик фирмы Forrester Research Келси Чикеринг.

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По мнению Чикеринг, несмотря на всю неопределенность ситуации с TikTok, сеть вряд ли снова отключится в США, как это было 19 января. Тогда сеть отключилась после вступления закона в силу, но вскоре получила от властей отсрочку.

«Все указывает на то, что будет сделка или новая отсрочка», — считает Келси Чикеринг.

В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал телеканалу Fox News, что администрация Трампа готовится объявить о сделке еще до 5 апреля. «Я считаю, все идет хорошо. Мы собираемся продолжить работу над этим вопросом», — сказал Вэнс.

Заявки «на флажке»

В вопросе о том, кто претендует на покупку TikTok, как и во всем остальном, царит неопределенность.

По данным газеты New York Times, недавно об интересе к покупке заявила в письме Вэнсу и министру торговли Говарду Лютнику компания Amazon.

На просьбу Би-би-си о комментарии Amazon ответила отказом.

Еще одна заявка в последние дни, по неофициальной информации, поступила от фирмы AppLovin, занимающейся маркетингом приложений и аналитикой. Эта фирма тоже публично ни в чем не признается.

Третью заявку «на флажке» подал основатель британской видео-платформы OnlyFans Тим Стоукли, которого газета Sunday Times однажды окрестила «королем домашнего порно».

Он подал свою заявку — и добился того, что о нем заговорила пресса — как раз в то самое время, когда он перезапускает свою созданную в 2022 компанию.

Среди подтвержденных претендентов — фирма Perplexity, стартап, занимающийся поиском с применением искусственного интеллекта. Ее среди прочих поддерживает глава Amazon Джефф Безос.

Эта фирма недавно опубликовала свое «видение» того, как будет выглядеть ее американская версия TikTok.

Еще один потенциальный покупатель — Фрэнк Маккорт, основатель организации Project Liberty, которая борется за права пользователей интернета.

Он обещает заменить нынешний алгоритм TikTok на более открытую версию, которая позволит пользователям выбирать, что они хотят видеть.

Вместе с Маккортом заявку подали со-основатель соцсети Reddit Алексис Оганян и канадский бизнесмен Кевин O'Лири.

По данным газеты Financial Times, хорошие шансы на поддержку со стороны администрации США имеет консорциум американских бизнесменов, в который входят сторонник Трампа Марк Андресен и сооснователь Oracle Ларри Эллисон.

Хотя, конечно, решать, кому продавать, будет ByteDance, а не Белый дом.

Oracle и сейчас работает с данными TikTok в США.

Дональд Трамп, отвечая на вопросы о продаже соцсети, упоминал еще нескольких потенциальных покупателей.

По его словам, в этом приобретении могут быть заинтересованы Илон Маск, а также Microsoft.

Microsoft подавал заявку на покупку TikTok еще в 2020 году, но она была отклонена. В то время, на первом сроке президента Трампа, его администрация подумывала о запрете TikTok, но так и не ввела его.

Кроме того, популярный видеоблогер Джимми Дональдсон, известный миллионам своих подписчиков на YouTube как MrBeast, объявил, что несколько групп потенциальных претендентов на покупку TikTok предложили ему стать лицом их заявки.

Но кто бы ни заручился поддержкой Белого дома в деле приобретения американского TikTok, ему в любом случае придется решать все ту же большую проблему: как купить компанию, которая не продается?

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