Сенат США проголосовал за резолюцию, направленную на блокировку пошлин в отношении импорта из Канады. Инициативу поддержали 51 сенатор, включая четверых республиканцев — Рэнда Пола, Сьюзан Коллинз, Лизу Меркауски и лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла. CNN называет это редким примером единства республиканцев и демократов в борьбе против Трампа.

Сенатор-демократ Тим Кейн рассказал, что Макконнелл согласился поддержать инициативу, даже не дождавшись вопроса: “Я сказал: “Хочу поговорить с тобой о своём законопроекте по тарифам на Канаду”. И даже не успел задать вопрос, как он сказал: “Я с тобой””, — рассказал Кейн.

Резолюция разрабатывалась в течение долгого времени, поясняет издание. Она предполагает отмену режима чрезвычайного положения, который администрация Трампа объявила в феврале и использовала как основание для введения против Канады. Несмотря на одобрение Сенатом, документ может носить лишь символический характер, поскольку Палата представителей находится под контролем республиканцев, которые не станут выносить его на голосование. Однако демократы надеются обойти это препятствие.





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