В воскресенье на территории дендропарка Победы запланировано проведение легкоатлетического марафона. В связи 6 апреля с 07:00 до 15:00 будут внесены изменения временного характера в схемы движения городских маршрутов общего пользования.

Троллейбусного маршрута № 7:

в направлении движения к ул. Новосельского – от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, проспект Леси Украинки, проспект Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к ул. Архитекторской – от ул. Пироговской на ул. Канатная, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и дальше по маршруту.

Троллейбусного маршрута № 9:

в направлении движения к ул. Ришельевской – от 5-й ст. Фонтанскойдор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к ул. Инглезе – от ул. Канатная на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 115:

по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-0 ст. В. Фонтана, ул. Артура Савельева, пл. Десятого апреля (конечная остановка); в направлении движения в пос. Сахарное – от пл. Десятого апреля по ул. Артура Савельева, 5-я ст. В. Фонтана, Фонтанская дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 146:

в направлении движения к ул. Давида Ойстраха – от 5-й ст. В. Фонтана на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к ул. Евгения Чикаленко – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 185:

в направлении движения к пл. Соборной – от 5-й ст. Фонтанский взр. на Фонтанскую взр., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к 411-й батарее – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую взр., 5-ю ст. Фонтанскую дор. и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 198:

по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана, ул. Артура Савельева, пл. Десятого апреля и дальше по маршруту; в направлении движения к ул. Неждановой (онкодиспансера) – от пл. Десятого апреля по ул. Артура Савельева, 5-я ст. В. Фонтана, Фонтанская дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 242:

в направлении движения к ул. 28-й бригады – от 5-й ст. Фонтанский взр. на Фонтанскую взр., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту; в направлении движения к ООМУ («Больницы водников») – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую взр., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и дальше по маршруту.

Автобусного маршрута № 168:

в направлении движения к ул. Добровольцев – от ул. Балтиморской на ул. Генуэзскую, Аркадия, ул. Генуэзская, пл. Десятого апреля (конечная остановка); в направлении движения к ул. 28-й бригады – от пл.Десятого апреля по ул. Генуэзскую, Аркадия, ул. Балтиморскую и дальше по маршруту.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения.