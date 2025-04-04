Російська оперна співачка та шанувальниця Володимира Путіна і псевдореспублік "Л/ДНР" Анна Нетребко повернеться до Лондонського Королівського оперного театру після шестирічної паузи. Вона відкриватиме сезон у новій постановці "Тоски" Пуччіні, яка стане початком роботи Якуба Груші на посаді музичного директора.

Про це повідомило Associated Press.

Нетребко виконає чотири вистави з 11 по 21 вересня у новій постановці Олівера Мірса. За сюжетом, дії розгортаються у сучасному охопленому війною Римі. Разом з путіністкою на сцені будуть Фредді Де Томмазо та Джеральд Фінлі.

З 15 по 23 грудня російська оперна співачка з’явиться у чотирьох виставах "Турандот" Пуччіні, а також 24 червня 2026 року Анна Нетребко матиме сольний концерт.

Востаннє Нетребко співала в Ковент-Гардені у квітні 2019 року в опері Верді "Сила долі". Її виступи в опері Верді "Набукко" у січні 2022 року були скасовані через обмеження на в’їзд до Європи.

Анна Нетребко – російська оперна співачка, яка з 2006 має також громадянство Австрії. Була довіреною особою Володимира Путіна на виборах, отримувала від нього нагороди. У 2014 році співачка підтримала псевдореспубліки "Л/ДНР" та фотографувалася із прапором так званої "Новоросії".

У січні 2023 року була включена в санкційний список в Україні.



Олег Царьов та Анна Нетребко з прапором "Новоросії"

Після початку повномасштабної війни в Україні Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку через пропутінські погляди. Анна Нетребко також подала скаргу на дії Метрополітен-опери в Американську гільдію музичний артистів, що представляє оперних виконавців. Арбітр у цій справі зобовʼязав установу виплатити їй понад 200 тисяч доларів за 13 скасованих виступів. Пізніше співачка продовжила подавати до суду та вимагала щонайменше 360 тисяч доларів за дискримінацію її національності, поширення наклепу і порушення контракту. Метрополітен зміг оскаржити її претензії.

Пізніше їй відмовили в участі в концерті у Штутгарті. Також співачку відсторонили від спектаклів у Баварській опері та міланській "Ла Скала".

Втім, вже восени 2022 року Нетребко продовжувала виступати у Європі та світі. Тоді в її розкладі були заплановані виступи у Мілані, Вероні, Белграді, Баден-Бадені, Берліні та інших містах світу.

У травні 2023 року стало відомо, що знаменитий міланський театр "Ла Скала" повернув Нетребко на свою сцену.

Але не всі країни погоджуються знову показувати глядачам виступи шанувальниці Путіна. Так, у серпні 2023-го в Таллінні (Естонія) скасували концерт Нетребко та її чоловіка Юсіфа Ейвазова. Також на початку травня 2024 року виступ пропутінської оперної співачки скасував Центр культури та Конгресів (KKL) швейцарського міста Люцерн.

У лютому 2025 року Анна Нетребко мала виступ на гала-концерті з Palm Beach Opera у Флориді. Це був її перший виступ в Сполучених Штатах за понад пʼять років.

Востаннє російська оперна співачка з'являлася на американській сцені до пандемії, у 2019 році. Протягом майже двох десятиліть вона була примадонною Метрополітан-опери.





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