Президент США Дональд Трамп потерял полмиллиарда долларов после введения новых таможенных пошлин, пишет Forbes.

По оценкам издания, состояние Трампа сократилось с 4,7 миллиардов до 4,2 миллиардов долларов на фоне снижения стоимости акций принадлежащих ему компаний.

Самая большая потеря Трампа связана с его самым ценным активом — Trump Media and Technology Group, отмечает Forbes. Стоимость компании упала на 8% за последние три торговых дня, достигнув самой низкой цены с октября. Доля Трампа, которая в среду стоила 2,2 миллиарда долларов, теперь составляет 2 миллиарда.

Стоимость портфеля коммерческой недвижимости американского президента за это время сократилась до 570 миллионов долларов с 660 миллионов ранее.

Кроме того, Трамп потерял деньги из-за падения курсов криптовалют, в которых он, по всей вероятности, хранит часть своих доходов. Эти активы Трампа, по утверждению Forbes, потеряли в цене не менее 240 миллионов долларов.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении подавляющего большинства торговых партнёров страны.

Трамп объясняет необходимость введения пошлин отрицательным сальдо торгового баланса США с большинством стран мира. Он назвал это несправедливостью и отметил, что введение пошлин позволит вернуть производство в Америку, снизить налоги и дефицит бюджета. Многие экономисты не согласны с такой оценкой, они утверждают, что введение пошлин приведёт к разрыву экономических связей, росту инфляции и, вероятно, к рецессии.

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