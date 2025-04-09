Сезон, в который вы были зачаты, может оказать удивительное влияние на то, как будет работать ваш метаболизм. Как передает УНИАН, об этом пишет sciencealert.com со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism.

Отмечается, что самое крупное исследование такого рода показало, что люди, зачатые в холодные месяцы, запасают жир иначе, чем те, кого зачали в теплые месяцы.

Изначально участие в исследовании приняли 356 здоровых молодых добровольцев-мужчин. У тех, кто был зачат в холодное время года, наблюдалась относительно более высокая активность бурой жировой ткани (тип жира, который сжигает энергию, согревает нас и помогает регулировать уровень сахара в крови).

Также, как отмечается, наряду с повышенной активностью бурой жировой ткани, данные участники также показали повышенный расход энергии, более низкий индекс массы тела (ИМТ) и меньшее накопление жира вокруг органов, что указывает на лучшее метаболическое здоровье в целом.

"У тех, кто страдает ожирением, активность бурой жировой ткани часто отсутствует", - говорится в статье.

Чтобы распространить результаты на более широкую популяцию, ученые привлекли к исследованию еще 286 взрослых мужчин и женщин разного возраста.

"В конечном итоге они обнаружили "скромные, но значимые связи" между зачатием в холодное время года и активностью бурого жира, а также снижением ИМТ, площади висцерального жира и окружности талии", - отмечается в публикации.

Акцентируется, что результаты исследования являются только корреляционными, но они подтверждают и расширяют другие наблюдательные исследования.

"Результаты предполагают, что холодная погода может влиять на генетическую экспрессию мужской спермы или женских яйцеклеток, и эти изменения могут передаваться потомству, когда две половые клетки встречаются и оплодотворяются", - пишет издание.

По словам авторов исследования, во главе с биомедиком Такеши Ёнеширо из Токийского университета, все это может быть "сложная предиктивная адаптация к холоду", передаваемая из поколения в поколение, которая позволяет потомству лучше выживать в холодном климате.