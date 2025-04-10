Древняя цивилизация на Марсе была уничтожена в результате ядерной войны. Это может звучать как сюжет научно-фантастического фильма, но ученый из Гарвардского университета Джон Бранденбург считает, что это катастрофическое событие действительно произошло. И доказательства этого события можно сейчас обнаружить на Марсе. Как передает Фокус, об этом пишет Daily Mail.





Странная теория Бранденбурга появилась еще в 2014 году. Тогда ученый впервые предположил, что красный цвет планеты Марс мог быть вызван термоядерным взрывом. Ученый заявил, что химические элементы на поверхности Красной планеты соответствуют химическим элементам, которые можно обнаружить возле ядерных полигонов на Земле.

Ученые, которые придерживаются традиционных взглядов, утверждают, что нет никаких достоверных физических доказательств, таких как кратер или следы радиоактивных осадков, которые указывали бы на искусственный ядерный взрыв, и подчеркивают, что исследование было опубликовано в сравнительно низкоуровневом научном журнале. Но теперь теория Бранденбурга снова привлекла внимание.

Доктор философии и писатель-фантаст Джейсон Реза Джорджани снова вспомнил об исследовании Бранденбурга в очередном интервью. Он назвал это исследование доказательством того, что на Марсе когда-то существовала разумная жизнь.

По словам Джорджани, на каждой планете есть определенное количество изотопов различных химических элементов, и изотопное соотношение ксенона-129 одинаково во всей Солнечной системе, за исключением Марса.

Ученый впервые предположил, что красный цвет планеты Марс мог быть вызван термоядерным взрывом

Исследование Бранденбурга указало на высокую концентрацию ксенона-129 в атмосфере Марса, а также урана и тория на поверхности Красной планеты. Ксенон 129 — это стабильный, нерадиоактивный газ, который является одной из версий ксенона, бесцветного, не имеющего запаха и вкуса газа, который можно найти в небольших количествах в атмосфере Земли.

Хотя ксенон-129 встречается в природе, он также высвобождается во время термоядерного синтеза. NASA ранее обнаружило более высокие, чем ожидалось, уровни изотопов ксенона-129 в регионе Кидония на Марсе.

Этот регион в северном полушарии Красной планеты известен наличием, как считает Джорджани, искусственно созданных мегалитических сооружений, среди которых есть одно, похожее на лицо, и другие, похожие на гигантские пирамиды. Но ученые из NASA давно заявили, что это оптическая иллюзия, вызванная игрой света и тени, а также морфологией поверхности.

Регион Кидония на Марсе

Также в NASA ранее заявили, что высокое содержание ксенона-129 объясняется тем, что этот газ был выброшен в атмосферу в результате ударов астероидов.