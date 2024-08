Ученые пришли к выводу, что в глубине коры Марса есть «пузырь» с жидкой водой, проанализировав данные, которые собрал зонд НАСА Mars Insight Lander. Результаты анализа опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Би-Би-Си.