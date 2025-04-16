Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Найгірше - коли тема припинення війни остаточно зазнає фіяско. Дроздов на Говорить Великий Львів
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#Дроздов_Позиція
#DROZDOV
#Остап_Дроздов
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DROZDOV
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