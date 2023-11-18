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Сьогодні, 10:00

Про то як устроений український інфопростір і PR влади Остап Дроздов на Radio UA Chicago

Категорія: Новини / Видео

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Журналіст блогер письменник та телеведучий Остап Дроздов. В нас традиційно дуже активно і бравурно висвітлюється діяльність влади, саме в частині успіхів. У нас всюди успіхи, всюди досягнення ну тобто в нас такий наратив основний медійний, а тут коли доходить до дуже серйозних ключових тем то виникає глуха тиша чи навпаки обговорення яких ось дрібниць. Ну, а тут ми маємо візит до свого ключового союзника і від тих певних домовленостей багато залежить, якою буде і наступна фаза війни, яка ускладняється і про це всі пишуть і так далі, але в медіапросторі відсутні будь-які деталі.




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