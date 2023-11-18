Про то як устроений український інфопростір і PR влади Остап Дроздов на Radio UA Chicago

Журналіст блогер письменник та телеведучий Остап Дроздов. В нас традиційно дуже активно і бравурно висвітлюється діяльність влади, саме в частині успіхів. У нас всюди успіхи, всюди досягнення ну тобто в нас такий наратив основний медійний, а тут коли доходить до дуже серйозних ключових тем то виникає глуха тиша чи навпаки обговорення яких ось дрібниць. Ну, а тут ми маємо візит до свого ключового союзника і від тих певних домовленостей багато залежить, якою буде і наступна фаза війни, яка ускладняється і про це всі пишуть і так далі, але в медіапросторі відсутні будь-які деталі.