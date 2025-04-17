США, судя по всему, смягчили требования к Украине по возврату денег, выделенных Киеву в рамках военной помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По итогам очередного раунда переговоров (прошли в минувшие выходные в Вашингтоне) по сделке о редкоземельных металлах (https://www.bbc.com/russian/articles/cx2gqenjwx7o) администрация Трампа поменяла свою оценку объема помощи с начала полномасштабной войны, пишет агентство. Если раньше речь шла о 300 млрд долларов, то теперь США оценивают объем помощи в 100 млрд долларов. Это намного ближе к оценке самой Украины — 90 млрд, отмечает Bloomberg.

Киев и Вашингтон не стали комментировать эту информацию.

Министр финансов США Скотт Бессент в ответ на вопрос Bloomberg о статусе переговоров сказал, что стороны «очень близки» к соглашению.

Источник Bloomberg заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном были продуктивными. Однако в последнем проекте договора США все еще рассматривают сделку как выплату долга Украиной, при этом не называя точной суммы.

Агентство Reuters со ссылкой на осведомленный анонимный источник в выходные сообщало, что переговоры прошли в «антагонистичной» атмосфере и перспективы прорыва призрачны.

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